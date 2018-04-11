İzmir Ödemiş’te cinayet: 2 ölü, 1 yaralı

İzmir'de üç kişi arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Yeniköy yolu üzerine silah seslerinin geldiği ve cesetlerin olduğu ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, yol kenarında yaralı olarak bekleyen Gültekin Köle (32) ve yerde yatan iki ceset olduğunu tespit etti. Yapılan incelemede, ölenlerin İbrahim Bülbül (32) ve Ödemiş'te kuaförlük yaptığı öğrenilen Erdoğan Gölcük (30) isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Yaralı olan Gültekin Köle ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, olaya yerine gelen İbrahim Bülbül’ün babası Mustafa Bülbül, oğlunun öldüğü haberini alınca yıkıldı. Baba Bülbül, olayın sebebiyle ilgili bilgisi olmadığını söyledi. Şahısların Gültekin Köle’ye ait araçla olay yerine geldiği belirlenirken, olayın nasıl yaşandığı ve sebebi araştırılıyor. İHA