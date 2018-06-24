2018 İzmir seçim sonuçları: İzmir’de Muharrem İnce açık ara önde!

İzmir'de 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçim sonuçları merak ediliyordu. CHP'nin kalesi olarak kabul edilen İzmir'de Muharrem İnce açık ara önde bitirdi. Haberimizden İzmir Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçim sonuçları ve oy oranlarını öğrenebilirsiniz.

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin resmi olmayan sonuçları belli oldu. Açılan sandık oranı şu an yüzde 99. Seçim çalışmaları sırasında CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin İzmir mitingi damga vurmuştu. CHP’li seçmenin çoğunlukta olduğu bölgede İzmir seçim sonuçları merak ediliyordu. Peki İzmir 24 Haziran İzmir Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği oy oranları ne kadar oldu? İşte İzmir ve tüm illerin seçim sonuçları…

MİLYONLAR SANDIĞA KOŞTU

Yüksek Seçim Kurulu, 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde yurt içinde ve yurt dışında toplam 59 milyon 391 bin 328 seçmenin oy kullanacağını açıklamıştı.

YSK'nın açıklamasında 14 Mayıs 2018 itibarıyla yurt içinde 56 milyon 342 bin 263, yurt dışında 3 milyon 49 bin 65 olmak üzere, toplam 59 milyon 391 bin 328 seçmen bulunduğu, tahmini sandık sayısının 180 bin 896 olduğu belirtildi.

Bu seçimde ayrıca ilk defa seçmen olan 1 milyon 650 bin 171 kişinin de oy kullanacağı bildirildi.

TÜRKİYE YENİ BİR YÖNETİM SİSTEMİNE GEÇİYOR

Türkiye’nin yeni yönetim sistemiyle tanışacağı Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri, demokrasi şöleni olarak tarihe geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 19 Nisan’da açıkladığı erken seçim kararının ardından başlayan seçim süreci, renkli görüntüler ve ilginç seçim kampanyalarıyla hafızalarda yer alacak. Bu süreçte festival alanlarını aratmayan miting meydanlarda toplanan yüz binlerce kişi, demokrasi fotoğrafı verdi.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, miting alanlarından vaatlerini anlatırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise salon toplantılarında seçmenlerine çağrıda bulundu. Gündüz miting alanlarında ve sokaklarda seçmenlerle buluşan liderler, akşam saatlerinde ise haber televizyonlarının canlı yayın konuğu oldu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Önceki seçimlerde olduğu gibi partiler ve cumhurbaşkanı adayları, sosyal medya üzerinden de seçmelere ulaşarak oy istedi. Cumhurbaşkanı ve milletvekili adayları daha çok vatandaşa ulaşabilmek için mitinglerini ve seçim çalışmalarını bu mecralardan canlı yayınladı.

Bu süreçte Saadet Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu’nun sosyal medya mecraları üzerinden düzenlediği “e-miting”ler, siyasi literatürde yeni bir kavram olarak yer edindi.

Bazı milletvekili adayları, çeşitli promosyonlarla seçmenin ilgisini çekmeye çalışırken, siyasi partilerin yan yana stantlarda demokratik bir şekilde çalışmalarını sürdürmeleri takdir topladı. Birçok yerde, cumhurbaşkanı ve milletvekili adaylarının posterlerinin aynı yere asılması, çalışmaların demokratik bir ortamda geçtiğinin bir başka göstergesi oldu.

Birçok ilde, AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, HÜDA-PAR, HDP ve Vatan Partisi aynı alanlarda çalışarak vaatlerini anlattı.