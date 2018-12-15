İzmir’de 2 güçlü ihtimal: Soyer ya da Batur

CHP, 5 büyük il Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Mersin'de henüz Belediye Başkan adaylarını açıklamadı. Bu illerde en az ikişer güçlü aday adayı var. En çok merak edilen Ankara ve İstanbul'da Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu’na kesin gözü ile bakılıyor. Ankara’da Bülent Kuşoğlu sürprizi yaşanabileceği de belirtilirken, İzmir’de ise ibre Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur ile, Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer’e döndü.

İYİ Parti ve CHP arasındaki 21 büyükşehirde yapılan ittifakın da sınırlarının genişlemesi bekleniyor. İYİ Parti Kahramanmaraş, Erzurum, Osmaniye ve Isparta'da CHP'nin aday çıkarmayarak kendi adayını desteklemesini istiyor. CHP ise İYİ Parti'nin Edirne, Kırklareli, Zonguldak, Yalova, Giresun, Sinop ve Burdur'da aday çıkarmamasını öneriyor.

İSTANBUL SALI GÜNÜ

CHP şimdiye kadar 464 başkan adayını belirledi. Salı günü (18 Aralık) yapılacak PM toplantısında İstanbul için Ekrem İmamoğlu isminin resmen açıklanabileceği bildirildi. Ankara'da ise Mansur Yavaş'a kesin gözüyle bakılsa da CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu isminin de gündeme gelebileceği de kaydedildi. Kuşoğlu'nun ismi daha önce ‘CHP'den istifa etsin İYİ partiden aday gösterilsin' formülünde gündeme gelmişti.

KRİTERLER BELLİ

CHP’de İstanbul İlçe Belediye Başkanlarının bir bölümü de değişecek. Bu değişiklikte ‘Mevcut başkan halka ne kadar yakın ve bugüne kadarki icraatları ne kadar beğeni topladı” kriterleri göz önüne alınacak. İki kriterden biri eksik ise ve belediyenin borçları, devraldığı güne göre artmışsa, o başkan yeniden aday gösterilmeyecek.