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İzmir’de 29 Ekim kutlamasında 350 metrelik dev bayrak açıldı

İzmir'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikte 350 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı.

android-time 20:35 29 Ekim 2018
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İzmir’de 29 Ekim kutlamasında 350 metrelik dev bayrak açıldı
İzmir'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikte 350 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesince düzenlenen programa katılan İzmirliler, Konak Pier Alışveriş Merkezi’nden Alsancak Vapur İskelesi’ne kadar yürüdü.

İzmirliler 350 metrelik bayrak ile 29 Ekim'i kutladı. AA

İzmirliler 350 metrelik bayrak ile 29 Ekim’i kutladı. AA

Yürüyüşte 350 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı. Marşlar eşliğinde yürüyen binlerce İzmirliye çevredeki vatandaşlar da alkışlarıyla destek verdi.

AA

AA

Genç-yaşlı binlerce İzmirlinin katıldığı yürüyüşü bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.

AA

AA

Yürüyüş, Alsancak Vapur İskelesi’nde son buldu. AA

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