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İzmir’de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi! | Kandilli Rasathanesi son depremler

İzmir'den son dakika korkutan deprem haberi geldi. İzmir'in Kemalpaşa İlçesi Zeamet Mahallesi'nde Richter ölçeğine 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Kemalpaşa ve çevre ilçelerde hissedildi.

android-time 22:50 12 Mart 2018
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İzmir’de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi! | Kandilli Rasathanesi son depremler
İzmir'den son dakika korkutan deprem haberi geldi. İzmir'in Kemalpaşa İlçesi Zeamet Mahallesi'nde Richter ölçeğine 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Kemalpaşa ve çevre ilçelerde hissedildi.

İzmir’de Richter ölçeğine 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün, merkez üssü İzmir’in Kemalpaşa İlçesi’nin Zeamet Mahallesi olarak saptadığı deprem, bugün saat 19.47’de meydana geldi. Yerin 3.6 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Kemalpaşa ve çevre ilçelerde hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı olmadı.

DHA

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