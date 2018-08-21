İzmir’de bayram namazı saat kaçta? Tüm illerde bayram namazı vakitleri

İzmir'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? Bayram hazırlıklarını tamamlayanlar şimdi Kurban Bayramı’nın ilk sabahı bayram namazının saat kaçta kılınacağını merak ediyor. Senede sadece iki kere bayram namazı kılındığı için birçok kişi bayram namazının nasıl kılındığını unutuyor, bayram namazı nasıl kılınır sorusuna dair detaylar da haberimizde…

Müslümanların Kurban Bayramı bu sene 21 Ağustos’ta başlıyor ve 24 Ağustos’ta bitiyor. Vatandaşlar internet üzerinden İzmir’de bayram namazı saatini araştırıyor. Bayram namazı nasıl kılınır? İzmir’de bayram namazı saat kaçta? İşte İzmir’de bayram namazı saati, il il bayram namazı vakitleri…

İzmir’de bayram namazı saati: 07:11

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

BAYRAM NAMAZININ KILINIŞI

Önce “Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama” diye niyet edilir. “Sübhaneke” okunur.

Sübhanekeden sonra eller üç defa tekbir getirerek kulaklara kaldırılıp, birinci ve ikincide iki yana bırakılır. Üçüncü tekbirde ise eller bağlanır. İmam önce Fatiha, sonra bir zamlı sure okur ve beraberce rükuya gidilir.Rüku ve secdeler yapılarak ayağı kalkılır ve eller baglanır.

İkinci rekatta, imam önce Fatiha ve zamlı sure okur. Sonra iki el üç defa tekbir getirerek kaldırılır. Üçüncü tekbirde eller yanlara bırakılır. Dördüncü tekbirde elleri kulaklara kaldırmayıp, rükuya eğilinir. Daha sonra da secde yapılır.

Oturuşta imam ve cemaat, Ettehiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik ve Rabbena atina, Rabbena firli duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namaz bitirilir.