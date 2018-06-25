İzmir’de durum ne? CHP yine birinci oldu…

İzmir yine ‘CHP’ dedi. CHP’den 14 vekil Meclis’e girmeyi başardı. 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde % 31.03 oy alan AKP’de oy oranı 11 puan düştü

CHP'nin kalesi İzmir'de 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri heyecanlı geçti. CHP İzmir'de, 1 Kasım 2015 seçimlerinde olduğu gibi yine birinci parti oldu. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce % 54'le açık ara önde kazandı.

Recep Tayyip Erdoğan % 33.58'le ikinci, İYİ Parti lideri Meral Akşener % 6.57 ile üçüncü, HDP lideri Selahattin Demirtaş ise % 5.93 oy alarak dördüncü sırada yer aldı. Milletvekilleri seçimlerinde Millet İttifakı % 53.47 oy alırken, Cumhur İttifakı % 34.68 de kaldı.

AKP'nin oyları geçen seçimde % 31.03 iken bu seçimde % 20.29'lara düşerek 11 puan kaybetti.

CHP İzmir'de geçen seçimde olduğu gibi birinci ve ikinci bölge 14 milletvekili çıkardı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2. bölge 1. sıradan milletvekili seçildi.

1 Kasım seçimlerinde oylarını artıran ancak bu seçimde düşüş yaşayan AKP birinci bölgede 4, ikinci bölgede 4 toplam 8 vekille Meclis'e girdi…

Başbakan Binali Yıldırım İzmir birinci bölgeden vekil oldu.

Bu seçimlerde Cumhur İttifak'ından dolayı İYİ Parti'den 2 vekil, HDP'den ise 2 vekil İzmir'den milletvekili seçildi…