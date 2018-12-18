İzmir’de FETÖ Borsası iddiası: 100 bin dolara temiz kağıdı

İzmirli iş adamı içlerinde emniyet görevlilerinin de olduğu bazı kişilerin kendisinden 100 bin dolar istediğini, karşılığında ise kendisine dokunulmayacağı garantisi verdiğini iddia etti. Bu talebi karşılamadığı için tutuklandığını öne süren iş adamı, savcılığa verdiği ifadesinde “Mafya olarak adını duyduğum kişi, beni Emniyet'te bir müdürün yanına götürdü. İfade verdim. Hakkımda gözaltı kararı olmasına rağmen Emniyet'ten elimi kolumu sallayarak çıktım” dedi. Savcılık iddialar üzerine soruşturma başlattı.

İzmir'deki FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklanan ardından hakkında dava açılan iş adamı T.K itirafçı oldu. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan ve FETÖ üyeliğinden hüküm giyen iş adamı tahliye oldu. İtirafçı olduktan sonra İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren iş adamı, isim belirterek para vermesi karşılığında soruşturmalara dahil edilmeyeceğinin söylendiğini anlattı ve ilginç ayrıntılar verdi.

Aralarında emniyet görevlileri, işadamları ve çete liderlerinin de olduğu bazı isimleri veren T.K, “İşyerime gelen Y.P, bana 100 bin dolar ver, seni aklayım aksi halde hapis yatarsın” dedi. İşte itirafçı iş adamı T.K'nın ifadesindeki önemli ifadeler;

FETÖ BORSASI MÜŞTEKİ OLMUŞ

“Yıllık 10 milyon TL ciro yapan bir iş adamıyım. Ben önceki ifadem de bana gelen kişilerin bu soruşturmalarla ilgili beni cemaate para verdiğimi, kaçak güreştiğimi, Emniyet’in 8'inci ayda operasyonlara başlayacağını, 100 bin dolar verirsem beni aklayacaklarını aksi takdirde cezaevine gireceğimi söylemişlerdi. Taleplerini geri çevirmiştim. Ben 8 aydan uzun bir süredir tutukluyum. Şu anda cezaevinde tutuklu bulunan kişilerle de görüştüğümde D.A.Ş, ve R.E'den de 100 bin dolar para istendiğini bu parayı isteyen kişinin de Emniyet’in müşteki olarak ifadesini aldığı Y.P., isimli kişi olduğunu öğrendim.”

“OPERASYONLARA DAHİL EDİLMEDİLER”

“Bunun yanında adını verdiğim 27 iş adamının isimlerinin geçmesine rağmen operasyonlara dahil edilmediklerini öğrendim. Bu kişilerin bir bölümüne Y.P.'nin gidip aynı teklifi yaptığını duydum. Örnek vermek gerekirse E.K. isimli kişinin çevresine ‘Çeşme'den bir yazlık verdim. Beni kimse alamaz' diye konuştuğunu duymuştum. Bu kişinin Bornova'da 170'in üzerinde daireyi nasıl edindiğini ve bu daireleri kimlere verdiğinin araştırılması halinde ne demek istediğim daha iyi anlaşılır. Bornova'da O. Kuyumculuk şirketi FETÖ'den işlem görünce iş yerini E.K.'nin eşinin üzerine devredip kaçmış. E.K. aktif olarak örgütün içerisinde yer almasına rağmen Emniyet tarafından kollanmaktadır. Bu kişiyi Y.P.'nin menfaat karşılığı akladığını düşünüyorum.”

“MAFYA EMNİYET’TE TANIDIKLARIM VAR DEDİ” İDDİASI

“Y.P. benim iş yerime gelerek bana ‘K.G'nin emniyetle bağlantıları çok iyi, ona 8'inci ayda operasyon yapılacağı bilgisi gelmiş. 100 bin dolar ver, seni aklayım aksi halde hapis yatarsın' dedi. Ben ‘Ne suçum var' dediğimde ise ‘Benden söylemesi, pişman olursun' dedi. Bundan sonra 8'inci ayın 17'sinde adının S.K. olduğunu söyleyen bir kişi beni arayarak görüşmek istediğini söyledi. Daha önce ismini mafya olarak duyduğum ama tanımadığım bu kişi daha sonra iş yerime geldi. Bu kişi bana ‘Emniyet’te gözaltı listesine düştün. Senin işini ben çözerim. Bu işi yapanlar bir ekip. Bağlantılarım var' dedi. Gözaltı listesinden adımı çıkararak, beni aklayacağını söyledi. Bende bu sözler üzerine ‘görüşelim' dedim.”

“ELİMİ KOLUMU SALLAYARAK ÇIKTIM”

“Benim yanımda (… müdürüne) ‘T.K yanımda getireceğim' şeklinde mesaj attı. Mesaj attığı kişiden ‘Bekliyorum' yanıtı geldi. Ben S.K.'ya ‘Hakkımda yakalama kararı var. Emniyete gidersem tekrar çıkamam' dedim. S.K. ise bana Emniyet’e girip çay, kahve içip çıkacağımızı söyledi. Daha sonra S.K. ile Emniyet’e gittik. Müdür beyin odasına S.K. ile birlikte girdik. Daha sonra S.K. odadan ayrıldı. Müdür bey bilgisayarı açtı ve bana iki isim sordu. Bende biri kardeşim diğerinin de eşim olduğunu söyledim. Bana ‘Senin ve bunlarda dernek üyeliği gözüküyor' dedi. Daha sonra gözaltı listesinde olmamla ilgili ‘Rahat ol, git evine yat' dedi. Telefonla odaya polis çağırdı. Odaya üç polis geldi. Karşımda oturan polise 'S., bu T.K., buna soracağın bir şey var mı' dedi. Polis bana bir kaç soru sordu ardından polisler daha sonra odadan ayrıldı. Bende arama kararım olmasına rağmen elimi kolumu sallayarak çıktım.”

“ÖNCE 500 ARDINDAN 250 BİN TL İSTEDİ”

“Emniyet’ten çıktıktan sonra S.K.'nın beni beklediğini gördüm. Beni arabasına aldı. Bana ‘Dediğim gibi oldu mu' diye sordu ve 'Seni bu işten sıyıracaklar' dedi. Bana bunun karşılığında 500 bin TL vermem gerektiğini söyledi. Ben de ‘Her şeyime tedbir koyulmuş. Kaldırın vereyim' dedim. Bana ‘parayı bul' dedi. Ben de bu kadar parayı bulamayacağımı söyledim. Bu sefer de ‘Akşama kadar bununla uğraştım. Bana 250 bin TL para vereceksin o zaman' dedi. Ardından da ‘Cezaevinde benim çok adamım var. ‘Beni T.K azmettirdi' diye söylettiririm. Bu FETÖ davasıyla da birleştirirler işin içinden çıkamazsın' dedi. Benden aldığı parayı da müdüre vereceğini söyledi ve ‘Yarın müdürle beraber yemek yiyelim. Müdür sana 'S.K'ya güven' diye söylerse yeterli olur mu' dedi.”

“EĞER İSTENİLEN PARAYI VERSEYDİM TUTUKLANMAZDIM”

“Ben işin içine mafya girdiğinden ve bu parayı verirsem arkasının gelmeyeceğini düşündüğümden bu parayı vermek istemedim. İş adamı K.G.'yi aradım ve Y.K.'nın benden para istediğini vermediğim için mafyanın beni bulduğunu ve beni bu durumdan kurtarmasını istedim. K.G.'ye gitme nedenim ise onun Emniyet ile arasının iyi olduğunu duyuyordum. Benim aramam üzerine K.G., Emniyet’ten S., isimli müdürün beni beklediğini söyledi. Müdüre başımdan geçenleri anlattım. S., isimli müdür bana ‘Emniyetten, sağdan soldan sizden para isterler. Sakın vermeyin' dedi. Ardından da benim ifademin alınması için organize şubeye yönlendirdi. İfadem alındı. Bir hafta sonra adliyeye sevk edildim ve tutuklandım. Eğer ilk başta istenilen 100 bin dolar ve mafya S.K.'nin talep ettiği 500 bin TL'yi vermiş olsaydım şu anda burada olmayacaktım.”