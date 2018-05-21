İzmir’de FETÖ davasında karar

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından açılan, örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu, 147'si tutuklu, 280 sanık hakkındaki davanın görülmesine devam edildi. Davada, 104 sanığa ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi.

İzmir 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nin, Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü’ndeki salonunda yapılan duruşmasına, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları, Başbakanlık ve Milli Savunma Bakanlığı avukatları katıldı. Yoklamayla başlayan duruşmada mahkeme heyeti, sanıkların son sözlerini aldı. Sanıklar son sözlerinde suçlarının bulunmadığını öne sürüp, beraatlerine karar verilmesini istedi. Ardından da savcının haklarında mütalaa verdiği 178 sanıktan 137’si hakkındaki karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, aralarında dönemin Ege Ordusu kurmay başkanı tümgeneral Memduh Hakbilen, eski koramiral Hasan Hüseyin Demirarslan, Bornova 57’nci Topçu Tugay eski komutanı tuğgeneral Mehmed Nuri Başol, Foça Batı Görev Grup eski komutanı tuğamiral Yaşar Çamur, Ege Deniz Bölge eski komutanı tuğamiral Süleyman Manka’nın da aralarında bulunduğu 104 sanık hakkında, ‘Anayasayı ihlal’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi.

Koramiral Hasan Hüseyin Demirarslan ile albay Ramazan Elmas’ın da aralarında bulunduğu 21 sanık için ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a suikast girişimi suçundan 20’şer yıl hapis cezası verildi. FETÖ terör örgütü üyeliği suçundan da 31 sanık 10 yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Aralarında duruşmanın sivil sanıklarından Hülya Birlik ile tuğgeneral Hakan Eser’in de bulunduğu 10 kişi ise tahliye edildi.

İTİRAFÇILARA 16 YIL 8 AY HAPİS

Davanın itirafçılarından olan ‘Şapka’ takma isimli albay Hakan Bıyık ile ‘Kuzgun’ takma isimli tuğamiral Halil İbrahim Yıldız da ceza aldı. Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılan iki itirafçının cezaları daha sonra 16 yıl 8 ay hapse indirildi. Mahkemenin kararını açıklamasından sonra bazı sanıklar, itirafçılardan Halil İbrahim Yıldız’a saldırdı, araya jandarmalar girdi. Duruşmada ayrıca, tutuksuz yargılanan sanıklardan Murat Bursa, Ali Gezer ve Ömer Faruk Özçiftçi hakkında tutuklama kararı verildi.

Duruşma salonunda bulunan bazı tutuklu sanık yakınları karara tepki gösterince, jandarma tarafından dışarı çıkarıldı.

Mahkemenin geriye kalan 143 sanık hakkında ise kararını daha sonra açıklayacağı ifade edildi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

FETÖ/PDY’nin darbe girişiminin en önemli yerlerinden biri olan ve ‘lojistik üs’ olarak kullanıldığı belirtilen İzmir’de, 15 Temmuz’un ardından 801 şüpheli hakkında soruşturma yapıldı. Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Berkant Karakaya tarafından, tanık ve şüpheli ifadelerinin ardından, 280 kişi hakkında kamu davası açıldı. 53 şüphelinin dosyaları ayrılırken, diğerlerinin hakkında ise ek kovuşturmaya gerek olmadığına karar verildi. 1300 sayfalık iddianame, İzmir 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Yargılamanın 1 numaralı sanığı, FETÖ/PDY’nin elebaşı Fetullah Gülen oldu. Aralarında Ege Ordusu eski Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen’in de bulunduğu 280 sanık, ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olma, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs’ suçlarından 2’şer kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakim önüne çıktı.

Davanın sanıkları arasında, 15 Temmuz öncesi NATO Kara Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Salih Sevil, Bornova 57’nci Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmed Nuri Başol, Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğamiral Halil İbrahim Yıldız, Foça Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral Yaşar Çamur, Hava Teknik Okulları Komutanı Tümgeneral Ahmet Cural, Ulaştırma Personel ve Eğitim Komutanı Tümgeneral Mustafa İlter, İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Osman Nadir Saylan, Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Süleyman Manka, Amfibi Okullar Komutanı Tuğamiral Erdal Ergün, Ege Ordusu Kurmay Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Hakan Eser, Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Veyis Savaş ve Gaziemir Hava Sınıf Okulları Komutanı Tuğgeneral Ersal Ölmez de yer aldı.

SAVCI KISMİ MÜTALAA VERDİ

Duruşmada son olarak savcı, 178 sanık hakkındaki 1267 sayfalık kısmi mütalaanın tamamlandığını belirtti. Savcı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı eski kurmay başkanı Korgeneral Hasan Hüseyin Demirarslan, Çiğli 2’nci Ana Jet Üssü’ndeki eski komutanlardan albay Ramazan Elmas’ın da aralarında bulunduğu 25 sanık hakkında, ‘Anayasa’yı ihlal’ ve ‘Cumhurbaşkanına suikast girişimi’ suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istedi. Savcı ayrıca, tutuklu sanıklar, ‘Şapka’ kod adıyla gizli tanık olarak örgüt yapılanması hakkında bilgi veren ve daha sonra kimliğini açıklayan Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı eski kurmay başkan vekili albay Hakan Bıyık, gizli tanık ‘Kuzgun’ olarak ifade veren ve kimliğini açıklayan tutuklu sanık eski amfibi deniz piyade tugay komutanı tuğamiral Halil İbrahim Yıldız, darbe girişimi sırasında Manisa ve İzmir’de sözde ‘sıkıyönetim komutanı’ olarak görevlendirilen Ege Ordu Komutanlığı eski kurmay başkanı tümgeneral Memduh Hakbilen, Bornova 57’nci Topçu Tugay eski komutanı tuğgeneral Mehmed Nuri Başol, İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi eski komutanı tuğgeneral Osman Nadir Saylan, Ege Deniz Bölge eski komutanı tuğamiral Süleyman Manka’nın da aralarında bulunduğu 122 sanık için, ‘cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep etti.

Duruşma savcısı, NATO Kara Komutanlığı eski kurmay başkanı tümgeneral Salih Sevil, Ulaştırma Personel ve Eğitim eski komutanı tümgeneral Mustafa İlter’in de aralarında bulunduğu 31 sanığın da ‘terör örgütü üyeliği’ suçundan 7,5 yıldan 15’er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.