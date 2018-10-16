İzmir’de gıda zehirlenmesi şüphesi! Öğretmen ve öğrenciler hastaneye kaldırıldı

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki bir ortaokulda 21 öğrenci ile bir öğretmen gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Ödemiş İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahattin Gengörü olayla ilgili yaptığı açıklamada, öğretmen ve öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi. Bahattin Gengörü, "Tüm öğrencilerimiz ve öğretmen kısa süre sonra taburcu edilecek" dedi.

Olay, bugün gündüz saatlerinde Bademli Ortaokulu’nda meydana geldi. Okuldaki öğle yemeğinin ardından 21 öğrenci mide bulantısı, ateş ve kusma şikayeti nedeniyle öğretmenlerine bilgi verdi. Öğretmenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri 21 ve 1 öğretmeni ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.Burada gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. “SAĞLIK DURUMLARI İYİ” Olayı duyan Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu ve Ödemiş İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahattin Gengörü hastaneye gelerek çocukların durumuyla ilgili doktorlardan bilgi aldı. Hastane çıkışında olayla ilgili açıklama Gengörü, “Öğrencilerin ve öğretmenin sağlık durumu iyi. Tüm öğrencilerimiz ve öğretmen kısa süre sonra taburcu edilecek” dedi. İLGİLİ HABER Giresun'da, 110 lise öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı SORUŞTURMA BAŞLATILDI Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatan İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü okuldaki öğle yemeğinden alınan numuneleri Tarım ve Orman Bakanlığı laboratuvarına gönderdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. DHA

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