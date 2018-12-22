Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İzmir’de iki kadın arasında silahlı kavga!

İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki kadın arasında sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda silah kullanıldı. Kadınlardan biri ağır yaralanırken N.E. isimli diğer kadın ise her yerde aranıyor.

android-time 23:54
Haberler Gündem
İzmir’de iki kadın arasında silahlı kavga!
İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki kadın arasında sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda silah kullanıldı. Kadınlardan biri ağır yaralanırken N.E. isimli diğer kadın ise her yerde aranıyor.

Alınan bilgiye göre, N.E. aralarında husumet olduğu öğrenilen C.K’nin (22) Bengisu Mahallesi’ndeki evine geldi.

İLGİLİ HABERİstanbul'da bir araca silahlı saldırıİstanbul'da bir araca silahlı saldırı

SİLAHLA YARALADI ARDINDAN KAÇTI

İkili arasında tartışma çıktı. Bu sırada N.E’nin tabancayla ateş ederek C.K’yi yaraladığı, ardından kaçtığı iddia edildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine mahalleye polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

İLGİLİ HABERRestoranda silahlı kavga! Denizlispor'un amigosu Haydar Varan hayatını kaybettiRestoranda silahlı kavga! Denizlispor'un amigosu Haydar Varan hayatını kaybetti

Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan C.K’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis, N.E’yi arama çalışmalarını sürdürüyor. AA

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 23:5522.12.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar