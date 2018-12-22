İzmir’de iki kadın arasında silahlı kavga!

İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki kadın arasında sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda silah kullanıldı. Kadınlardan biri ağır yaralanırken N.E. isimli diğer kadın ise her yerde aranıyor.

Alınan bilgiye göre, N.E. aralarında husumet olduğu öğrenilen C.K’nin (22) Bengisu Mahallesi’ndeki evine geldi. İLGİLİ HABER İstanbul'da bir araca silahlı saldırı SİLAHLA YARALADI ARDINDAN KAÇTI İkili arasında tartışma çıktı. Bu sırada N.E’nin tabancayla ateş ederek C.K’yi yaraladığı, ardından kaçtığı iddia edildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine mahalleye polis ve sağlık ekipleri gönderildi. İLGİLİ HABER Restoranda silahlı kavga! Denizlispor'un amigosu Haydar Varan hayatını kaybetti Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan C.K’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis, N.E’yi arama çalışmalarını sürdürüyor. AA

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