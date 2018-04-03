İzmir’de silahlı kavga! Bir ölü, 3 yaralı

İzmir'in Balçova İlçesi'nde, aralarında önceden husumet bulunduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 4 kişiden Alper Korkmaz (38) kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer 3 yaralının ise tedavileri sürdürülüyor.

Bahçelerarası Mahallesi’nde meydana gelen olayda aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki grup, trafikte karşılaştı. Otomobillerinden inen iki grup arasındaki tartışma büyüdü, silahlı kavgaya dönüştü.

Tabanca ve bıçakların kullandığı kavgada, her iki gruptan Düzgün K. (Korkmaz) (29), Cemal K. (Kılınç) (37) ve Remzi K. (Kılınç) (27) çeşitli yerlerinden yaralandı. Alper Korkmaz (38) ise kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayı gören çevredeki esnafın ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, yaralıların hastaneye gelen yakınları arasında da kavga çıktı. Polis ekipleri, iki grubun yakınlarını müdahale ederek ayırırken, bir kişi gözaltına alındı. DHA