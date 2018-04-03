Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İzmir’de silahlı kavga! Bir ölü, 3 yaralı

İzmir'in Balçova İlçesi'nde, aralarında önceden husumet bulunduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 4 kişiden Alper Korkmaz (38) kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer 3 yaralının ise tedavileri sürdürülüyor.

android-time 01:49 3 Nisan 2018
Haberler Gündem
İzmir’de silahlı kavga! Bir ölü, 3 yaralı
İzmir'in Balçova İlçesi'nde, aralarında önceden husumet bulunduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 4 kişiden Alper Korkmaz (38) kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer 3 yaralının ise tedavileri sürdürülüyor.

Bahçelerarası Mahallesi’nde meydana gelen olayda aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki grup, trafikte karşılaştı. Otomobillerinden inen iki grup arasındaki tartışma büyüdü, silahlı kavgaya dönüştü.

DHA

DHA

Tabanca ve bıçakların kullandığı kavgada, her iki gruptan Düzgün K. (Korkmaz) (29), Cemal K. (Kılınç) (37) ve Remzi K. (Kılınç) (27) çeşitli yerlerinden yaralandı. Alper Korkmaz (38) ise kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

DHA

DHA

Olayı gören çevredeki esnafın ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

DHA

DHA

Öte yandan, yaralıların hastaneye gelen yakınları arasında da kavga çıktı. Polis ekipleri, iki grubun yakınlarını müdahale ederek ayırırken, bir kişi gözaltına alındı. DHA

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar