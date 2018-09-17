Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İzmir’de silahlı kavga! Yaralılar var

İzmir'in Bayraklı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

android-time 06:48 17 Eylül 2018
Haberler Gündem
İzmir’de silahlı kavga! Yaralılar var
İzmir'in Bayraklı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Turan Mahallesi’ndeki bir eğlence merkezinin çıkışında Y.Y. (41) ile bir grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 35 FS 493 plakalı otomobildeki Y.Y. (41) ile diğer grup birbirlerine silahla ateş açtı.

İLGİLİ HABERGaziantep'te silahlı kavga: 8 yaralıGaziantep'te silahlı kavga: 8 yaralı

Olayda A.A. (29), İ.A. (44), Y.Ö. ve Y.Y. yaralandı.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN KAZA YAPTI

Y.Y, olay yerinden kaçmaya çalışırken yaklaşık 100 metre ileride kaza yaptı.

Fotoğraf: AA

Fotoğraf: AA

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. AA

Son güncelleme: android-time 06:5817.09.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar