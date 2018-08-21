Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İzmir’de sokağa ses bombası atan 3 kişi yakalandı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde sokağa el yapımı ses bombası atarak çevrede endişeye yolaçan B.C.G., U.K. ve R.S. polis ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan araştırmada olayın siyasi yönünün bulunmadığı, şüphelilerin kız arkadaş meselesi yüzünden yaptıkları ses bombasını patlattıkları ortaya çıktı.

android-time 07:49 21 Ağustos 2018
Haberler Gündem
İzmir'in Gaziemir ilçesinde sokağa el yapımı ses bombası atarak çevrede endişeye yolaçan B.C.G., U.K. ve R.S. polis ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan araştırmada olayın siyasi yönünün bulunmadığı, şüphelilerin kız arkadaş meselesi yüzünden yaptıkları ses bombasını patlattıkları ortaya çıktı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Sevgi Mahallesi 84 Sokak’ta meydana geldi. B.C.G., U.K. ve R.S. hafif ticari araçla geldikleri polis lojmanları yakınında sokağa el yapımı patlayıcı (EYP) atarak hızla uzaklaştı. Büyük bir gürültüyle patlayan EYP’yi duyan mahalle sakinleri endişe içerisinde durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri yaptığı incelemede EYP’nin ses bombası olduğunu belirledi. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı olayın ardından çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, EYP’yi atanların kimliklerini belirledi.
bd08a0349ce9e24632e1644aa8881e64

Yapılan operasyonda B.C.G., U.K. ve R.S. yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda EYP yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan B.C.G., U.K. ve R.S.’nin emniyetteki ifadelerinde suçlarını kabul ettiği öğrenildi. Polisin yaptığı sorguda olayın siyasi boyutunun olmadığı, kız arkadaş meselesi olduğu ortaya çıktı.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Son güncelleme: android-time 09:3321.08.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar