İzmir’deki 19 Mayıs töreninde gerginlik: Kaymakamın talimatı var konuşamazsınız

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde gerçekleştirilen resmi bayram kutlamalarının ardından, sivil toplum kuruluşlarının günün anlamına ilişkin konuşma yapması Kaymakamlık tarafından engellendi. Mikrofonun fişini çeken polis, "Kaymakamın talimatı var, konuşamazsınız" dedi. Halkın tepkisi üzerine Kaymakamlık yetkilileri alandan ayrıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Güzelbahçe Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde resmi tören yapıldı. AKP’lilerin geç geldiği törende ilçedeki siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri tarafından çelenk sunuldu, saygı duruşu yapılıp, İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından ilçedeki sivil toplum kuruluşlarını temsilen Güzelbahçe Briç İhtisas Kulübü Başkanı Ahmet Alpaslan, Atatürk ve 19 Mayıs’ın anlam ve önemini belirten konuşma yapmaya başladı. Fakat alanda bulunan Güzelbahçe İlçe Emniyet Müdürü Caner Ünlü, polislere kürsüyü kaldırmaları talimatı verdi. Vatandaşlar itiraz edince bu kez görevli polislere mikrofon kapattırıldı. Vatandaşların “Mikrofonun fişini ses sisteminden niçin çıkarttıkları” sorusu üzerine, polis,”Mülki amirimizin talimatı var, konuşamazsınız” yanıtını verdi.

“SİZ SİVİL İNİSİYATİFTEN ÜSTÜN DEĞİLSİNİZ”

Meydanda bulunan yüzlerce kişi bu durumu alkışlarla protesto etti. Kaymakamlığın yasaklama girişimi üzerine Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce tartışma noktasına gelerek, polislere hitaben “Burada bir suç unsuru görürseniz, zapta alırsınız. Biz burada Atatürk'ü anlatacağız. Lütfen fişi yerine takar mısınız. Bu çelenk sunma töreni için bütün STK'lara izin verildi. Siz buradaki sivil inisiyatiften, siyasi partilerden üstün değilsiniz. Siz emniyeti sağlamakla görevlisiniz. Biz burada 19 Mayıs'ı kutluyoruz. Bu yapılanı kınıyorum” dedi.

“SESİMİZ KISILMAYA ÇALIŞILIYOR”

Bunun üzerine polisler tartışma noktasından çekilirken, halk, “Türkiye laiktir laik kalacak” ve “Mustafa Kemal'in askerleriyiz” sloganları attı. Daha sonra kürsüye CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Kazım Çam çıktı. Çam, “Bu baskılar daha da artacak. Biz illegal bir örgüt değiliz. Diğer siyasi partiler de burada. Seçilmişler konuşur, atanmışlar görevini yapar. Bir yerlerden emir alarak mikrofonları kesmeye hakları yok. Hele hele Mustafa Kemal Atatürk'ü andığımız bu günlerde… Başka lider yok. Daha alana gelmeden sesimiz kısılmaya çalışılıyor. Nerede yaşıyoruz? İzmirli bu yetkiyi size vermez” dedi. Çam,”Bugün gençlerimizin konuşması lazım” diyerek mikrofonu CHP Gençlik Kolları Başkanı Devrim Seyrek'e verdi.

“GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER”

Seyrek, “15 Mayıs 1919 akşamı bir tepeden İstanbul Boğazı'na bakıp ‘Geldikleri gibi giderler' dedi ve ertesi gün Bandırma Vapuru'na binip 19 Mayıs'ta Samsun'a ayak bastı, dünyanın en haklı Kurtuluş Savaşı’nı başlattı Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bütün memlekette bir güneş gibi doğdu, doğmak ne demek; memleketi uyandırdı” diye konuştu. Seyrek, Atatürk'ün Türk gençliği zorda kaldığı zaman çıkış yolu olarak Bursa Nutku'nu gösterdiğini hatırlattı.

POLİS FİŞLEME Mİ YAPTI?

Gerginliğin sona ermesinin ardından belediye başkanı İnce, vatandaşlara hatıra fotoğrafı çekilme davetinde bulundu. Yurttaşlar Atatürk Anıtı önünde fotoğraf çekilirken, polisin de çekim yapması, “Fişleme mi yapılıyor” sorusunu gündeme getirtti. Güzelbahçe Kaymakamı Hüseyin Kulözü ise olayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.