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İzmir’deki fabrikada 2 işçinin ölümüyle ilgili 3 kişiye tutuklama

İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir- çelik fabrikasında, vincin kancasının kopması sonucu, 3- 4 tonluk malzemenin altında kalan 2 işçinin yaşamını yitirmesinin ardından gözaltına alınanlardan 3 kişi tutuklandı.

android-time 17:16 12 Mart 2018
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İzmir’deki fabrikada 2 işçinin ölümüyle ilgili 3 kişiye tutuklama
İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir- çelik fabrikasında, vincin kancasının kopması sonucu, 3- 4 tonluk malzemenin altında kalan 2 işçinin yaşamını yitirmesinin ardından gözaltına alınanlardan 3 kişi tutuklandı.

Olay, geçen cumartesi günü, Aliağa- Yeni Foça yolu üzerinde faaliyet gösteren demir- çelik fabrikasında meydana geldi. Çelikhane bölümünde, kapak ringinin değişimi sırasında, vincin kancası koptu. İşçilerden Mehmet Sait Akan (47) ile Mehmet Emin Arık (49), 3- 4 tonluk malzemenin altında kalarak, yaşamını yitirdi. Jandarma, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, 14 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 6’sı, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 8’i de işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden, aralarında fabrika yöneticisi ile saha sorumlusunun da bulunduğu 3’ü tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan ve olay sonrası bulunamayan 1 fabrika yöneticisinin de halen arandığı belirtildi.

İZMİR'İN ALİAĞA İLÇESİNDEKİ BİR DEMİR ÇELİK FABRİKASINDA, VİNCİN KANCASININ KOPMASI SONUCU, 3-4 TONLUK MALZEMENİN ALTINDA KALAN 2 İŞÇİNİN ÖLMESİNİN ARDINDAN GÖZALTINA ALINANLARDAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI.

İZMİR’İN ALİAĞA İLÇESİNDEKİ BİR DEMİR ÇELİK FABRİKASINDA, VİNCİN KANCASININ KOPMASI SONUCU, 3-4 TONLUK MALZEMENİN ALTINDA KALAN 2 İŞÇİNİN ÖLMESİNİN ARDINDAN GÖZALTINA ALINANLARDAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI.

Öte yandan yaşamını yitiren işçilerin ailelerinin, firma yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında, bilirkişi heyetinin kazayla ilgili detaylı rapor hazırlayacağı belirtildi.

DHA

Son güncelleme: android-time 17:1712.03.2018
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