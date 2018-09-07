‘İzmir’e Castro’nun heykeli dikilsin’

Atatürkçü Düşünce Dernekleri ve İzmir Kent Konseyi öncülüğünde, Küba devriminin efsanevi lideri Fidel Castro'nun heykeli ya da büstünün dikilmesi için imza kampanyası yapıldı. "İzmir'den Fidel'e Vefa Platformu" Büyükşehir Belediyesi'ne çağrıda bulundu.

Atatürkçü Düşünce Dernekleri ve İzmir Kent Konseyi öncülüğünde, Küba devriminin efsanevi lideri Fidel Castro’nun heykeli ya da büstünün dikilmesi için imza kampanyası yapıldı. “İzmir’den Fidel’e Vefa Platformu” Büyükşehir Belediyesi’ne çağrıda bulundu.

‘İzmir’den Fidel’e Vefa Platformu’ sözcülüğünü yapan, emekli öğretmen İsmail Yıldız, Atatürkçü Düşünce Derneği Üyesi. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nde gönüllü öğretmenlik yapan Yıldız, platform sözcülüğü görevini de yürütüyor. Kampanya hakkında bilgi veren Yıldız,”Sosyalist Küba’nın kurucu devlet başkanı Fidel Castro, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü kendine örnek aldı. Ondan hep övgüyle söz etti. Ülkesinde tek bir heykel var, o da Atatürk’ün heykeli. Biz de bu değerli devrimciye vefa olarak İzmir’de bir heykeli veya büstünün dikilmesini istiyoruz. Bunun için üç yıldır çaba gösteriyoruz. Beş günde 4053 imza topladık. Her kesimden yurttaşımızın, siyaset üstü duyguyla gösterdiği ilgi ve verdiği destek bizi hem şaşırttı, hem de sevindirdi. Topladığımız binlerce imzayı İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teslim ettik. Büyükşehir yetkilileri olumlu yaklaştı, yer arayışında olduklarını söyledi, ancak uzun zaman geçmesine rağmen hala somut adım atılmadı” dedi.

“BİZ DEVRİMİ ATATÜRK’TEN ÖĞRENDİK”

Yıldız, İzmir’in, Burhan Özfatura’nın büyükşehir belediye başkanlığı döneminde, 1996 yılında Küba’nın başkenti Havana ile kardeş şehir olduğunu da hatırlattı. Yıldız, Castro heykelinin en çok İzmir’e yakışacağını belirterek, bu uygulamanın iki ülke ilişkilerine olumlu katkı sağlayacağına inandığını ve ahde vefa örneği olacağını söyledi.