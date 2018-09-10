İzmir’in düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümüne coşkulu kutlama

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıl dönümü törenlerle kutlandı. Gündüz saatlerinde düzenlenen resmi törenlerin ardından akşam saatlerinde yapılan fener alayı yürüyüşü Gündoğdu Meydanı'nda son buldu. Vatandaşlar, fener alayının ardından konserlerle gönüllerince eğlendi.

Sabah saatlerinde Zafer yürüyüşü ile başlayan kutlamalar, akşam Solo Türk ve Türk Yıldızları’nın gösterisi ile devam etti.

İzmirliler ellerinde Türk bayraklarıyla Gündoğdu Meydanı, Cumhuriyet Meydanı ve Kordonboyu’nda toplanıp, gösterileri ilgiyle izledi.

Türk bayraklarıyla uçakları selamlayan İzmirliler, gösteriyi cep telefonlarıyla çekti, uçakların alçak uçuşlarını alkışlarıyla destekledi.

Bazı vatandaşlar, gösteriyi balkon ve bina çatılarından takip etti.

Kutlamalar, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun başında yer aldığı fener alayının ardından Gündoğdu Meydanı’ndaki Haluk Levent ve Olten Filarmoni Orkestrası konseriyle sürecek. AA