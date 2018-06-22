İzmirliler mitinge neden geldiklerini BBC’ye anlattı
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, dün İzmir Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen mitinginde yaşlısından gencine milyonlara seslendi. Mitinge katılanlar adalet istedikleri için, çocuklarının ve ülkenin geleceği için İnce'ye oy vereceklerini söyledi.
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, dün İzmir Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen mitinginde yaşlısından gencine milyonlara seslendi. Mitinge katılanlar adalet istedikleri için, çocuklarının ve ülkenin geleceği için İnce'ye oy vereceklerini söyledi.
İLGİLİ HABERMeydandan 3 milyon, sosyal medyadan 2.5 milyon kişi İnce'yi izledi