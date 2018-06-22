İzmirliler mitinge neden geldiklerini BBC’ye anlattı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, dün İzmir Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen mitinginde yaşlısından gencine milyonlara seslendi. Mitinge katılanlar adalet istedikleri için, çocuklarının ve ülkenin geleceği için İnce'ye oy vereceklerini söyledi.