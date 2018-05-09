Jammerli hırsızlara rezidansta baskın

İstanbul'da sinyal kesici (jammer) yardımıyla lüks otomobilleri ve kargo şirketlerinden elektronik eşyaları çalan suç makinesi iki hırsız rezidansta yakalandı.

İstanbul Polisi’ni harekete geçiren olay Maltepe'de 18 Ocak günü yaşandı.İddialara göre, A.B. isimli vatandaşın içinde cep telefonu bulunan paketi kargo şirketinden çalındı.

A.B.’nin şikayeti üzerine Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çalışma kapsamında polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Yapılan incelemeler sonucu hırsızlık şüphelisi iki kişi tespit edildi. Çalışmalarını sürdüren polis ekipleri yaptıkları takipler sonucu Barbaros A. (42) ve Ülker Ç. (42) isimli iki şüpheliyi Esenyurt’ta saklandıkları rezidansta yakaladı.

Adreste yapılan aramalarda; 3 sahte plaka, 5 araç anahtarı, sinyal kesici cihaz jammer, tabanca, 25 cep telefonu, 2 tablet bilgisayar ve 5 de mermi ele geçirildib Otoparkta ise çalıntı bir otomobil bulundu.

Emniyette sorguya alınan şüphelilerin 16 hırsızlık olayına karıştığı belirlendi.Şüphelilerin takibe aldıkları lüks araçları, sürücüsü park ettiği sırada jammer cihazını devreye sokarak kilitmenmesini önledikleri ve bu yolla çaldıkları ortaya çıktı.

TUTUKLANDILAR

Kargo şirketinden de hırsızlık yaptığı belirlenen Barbaros A.’nın kesinleşmiş 3 yıl 4 ay, Ülker Ç.’nin isr 5 yıl 4 ay hapis cezaları bulunduğu ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.