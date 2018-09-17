Jandarma ‘karakol planlıyorum’ dedi, İBB camide ısrar etti

İstanbul Sancaktepe’de Jandarma’ya tahsisli hazine arazisinin imarı değiştirilerek cami, park ve zemin altı otopark yapılacak hale getirildi. İl Jandarma Komutanlığı, kendilerine tahsisli bu araziye karakol yapmayı planladıklarını belirterek İBB tarafından yapılan imar değişikliğine itiraz etti ancak sonuç alamadı.

Sancaktepe Samandıra'da hazine arazisi olan 4 bin metrekarelik parsel 1999 yılında Jandarma Genel Komutanlığı'na tahsis edildi. Arazinin imar durumu, 2017 yılının haziran ayında İBB tarafından Sancaktepe Belediyesi'nin talebi doğrultusunda değiştirildi. Parselin üstüne cami ve park altına da otopark yapılmasına karar verildi. Yapılan plan değişikliği İBB Başkanı Mevlüt Uysal tarafından onaylanarak 3 Ocak'ta itirazlar için askıya çıkarıldı. Askı sürecinde Jandarma Genel Komutanlığı, arazinin komutanlığın ihtiyaçları doğrultusunda kullanılacağını belirterek plan değiştirilirken kendilerinden onay alınmadığı için itiraz hakkını kullandı. Komutanlığın itiraz başvurusu 14 Eylül tarihli İBB Meclisi'nde karara bağlandı. AKP'li meclis üyelerinin oyları ile komutanlığın yaptığı itiraz uygun bulunmayarak reddedildi. CHP'li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman da itirazın kabul edilmesi gerektiğini belirterek asayişten sorumlu silahlı kuvvetlerin bu araziyi ihtiyaçları doğrultusunda kullanmak istediğine dikkat çekti. Ataman “İBB neden arazinin tahsis edildiği silahlı kuvvetlerin itirazını reddediyor?” diye sordu.

JANDARMA:KARAKOL PLANLANIYOR

İl Jandarma Komutanlığı itiraz yazısında mülkiyeti hazineye ait arazinin kendilerine tahsis edildiğini hatırlatarak imar uygulamasının iptali için İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nin aldığı karar yerine getirilemediğinden parselin kullanılamadığını kaydetti. Arazinin, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattı ile Çekmeköy-Taşdelen metro hattı inşaatı süresince bedelsiz olarak İBB tarafından geçici olarak tahsisinin talep edildiği anlatılarak, aynı değerdeki belediye mülkiyetinde bulunan bir taşınmazın önerilmesi durumunda konunun değerlendirileceğinin İBB'ye iletildiği hatırlatıldı. Ancak 2017 yılının haziran ayında alınan İBB Meclisi kararı ile parselin yeniden imar uygulamasına tabi tutulduğu belirtildi. Bölge emniyet hizmetlerinin Sancaktepe Belediyesi idari sınırlarına bağlanmasının ardından Emniyet Müdürlüğü tarafından sağlandığı ancak Jandarma'nın İçişleri Bakanlığı'na bağlanması ile geçmiş yıllarda kapanan karakolların 2016 yılında tekrar açılarak faaliyete başladığı ifade edilerek karakol planlama çalışmasının devam ettiği belirtildi. Arazinin mahkeme kararı gereği eski haline dönüştürülmesi istendi.

Defterdarlık Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kartal Emlak Müdürlüğü de plana itiraz etti. Arazinin Jandarma Genel Komutanlığı ihtiyaçları doğrultusunda kullanılması gerektiği belirtilerek arazinin tahsisli olduğu İçişleri Bakanlığı'nın görüşü dikkate alınarak askeri güvenlik bölgesi alanına alınmasının uygun olacağı vurgulandı. Bu plan değişikliğine Defterdarlığın onay vermediği, Jandarma Genel Komutanlığı'nın da muvaffakatının bulunmadığı kaydedildi.