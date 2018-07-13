Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları başladı! Jandarma adayları için şartlar belli oldu…

Onbinlerce genç vatandaşın beklediği gün geldi. Beklenen ekran açıldı ve jandarma uzman erbaş başvuruları başladı. Jandarma uzman erbaş alımlarına başvuru yapmak isteyen adaylar haberimizdeki link aracılığıyla başvuru sayfasına ulaşabilecekler. Başvuru şartlarını ve nasıl jandarma olunur sorusunun yanıtını haberimizden öğrenebilirsiniz...

Jandarma uzman erbaş alımları için başvuruların başlamasıyla birçok kişi bazı konuların detaylarını araştırmaya başladı. Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuruları başladı. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sistemi üzerinde yer alan başvuru sayfasında, 2018/1 uzman erbaş alımı için ilgili bağlantı açıldı. Jandarma 2018/1 Uzman Erbaş Alımı Başvuruları Başladı Jandarma uzman erbaş personel alımı ve başvuru şartları jandarma olmak isteyen gençler tarafından merakla araştırılıyor. Jandarma olmak için neler gerekli, Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları hangi tarihe kadar sürecek ve nasıl yapılacak sorularının cevabı…

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU LİNKİ

JANDARMA ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. En az lise ve dengi okul mezunu olmak veya yurt dıĢındaki dengi okul mezunu olmak,

c. Nüfus kaydına göre 01 Ocak 2017 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak

ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak (02 Ocak 1990 [dahil] – 01 Ocak 1998 [dahil] tarihleri

arasında arasında doğanlar)

ç. Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri

içerisinde ve 01 Ocak 2017 tarihi itibariyla yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak, (02 Ocak 1988

[dahil] – 01 Ocak 1998 [dahil] tarihleri arasında arasında doğanlar)

d. Seçme sınavlarını başarı ile geçmek, sevk edildikleri hastanelerden TSK Sağlık

Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak “Komando Uzman Erbaş Olur veya Uzman Erbaş Olur ”

kayıtlı sağlık raporu almış olmak,

f. En az 164 cm boyunda olmak koşuluyla, Boy-Kilo Tablosunda oranları tablosunda

VÜCUT KİTLE ENDEKSİ NEDİR?

Personelin kilolu veya zayıf olup olmadığını ortaya koyan bir formüldür. VKİ formülü, vücut ağırlığının (kilogram olarak) boyun karesine (metre olarak) bölünmesi ile elde edilen bir değerdir.