Jandarmadan gezici silah atölyesine operasyon

Konya’nın Beyşehir ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda adeta gezici bir silah üretim atölyesine dönüştürülmüş araç yakalandı. Çok sayıda silah parçasının çıktığı araçtaki silahların İstanbul Pendik'te lise öğrencisi Helin'in öldürüldüğü cinayette kullanılanlarla aynı özellikte olması dikkat çekti. Yakalanan silahlar ve parçalarına el konulurken şüpheli bir kişi hakkında işlem yapıldı.

İstanbul'da 23 Ekim 2017 tarihinde meydana gelen ve lise öğrencisi Helin Palandöken'in cinayete kurban gitmesinde kullanılan yasa dışı üretim olan ruhsatsız şarjörlü ve tabanca kabzalı av tüfeğini internetten katile satan şüpheli, Konya'nın Beyşehir ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelinin cephanelik gibi aracından cinayette kullanılan tüfeğin bir benzerinin de çıktığı ve satışa hazır halde olduğu iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13 Ekim 2017 tarihinde İstanbul’un Pendik ilçesinde lise öğrencisi Helin Palandöken'i öldüren ve müebbet hapse mahkum olan platonik aşkı Mustafa Yetgin tarafından öldürülmesi olayında kullanılan şarjörlü ruhsatsız av tüfeğini internetten sattığı belirlendikten sonra hakkında 2521 sayılı kanuna muhalefetten yasal işlem başlatılan ve idari para cezası uygulanıp ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan M.B.'yi Beyşehir ilçesinde takibe aldı. Benzeri olayların yaşanmaması için çalışmalarını yürüten jandarma, M.B.'nin yine söz konusu cinayette kullanılan şarjörlü ruhsatsız av tüfeğinin bir benzeri ile birlikte çok sayıda ruhsatsız av tüfeğin satışını yapmaya hazırlandığı bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüphelinin kullandığı kamyoneti seyir halindeyken Beyşehir ilçesinde durdurdu.

Cinayette kullanılan satışa hazır tüfeğin benzeri ele geçirildi

Ruhsatsız av tüfeği sevki yapılacağı ihbar edilen araçta savcılık kararı ile yapılan aramada, jandarma tarafından araç içerisinde silah pazarlaması için özel olarak imal edildiği anlaşılan özel raflara yerleştirilmiş vaziyette, yasa dışı üretim olan 40 tabanca kabzalı pompalı ruhsatsız av tüfeği, 2 adet tabanca kabzalı çift kırma ruhsatsız av tüfeği, 2 adet tabanca kabzalı süperpoze ruhsatsız av tüfeği, 1 adet tek kırma av tüfeği, 19 adet yiv/set açılmış tabanca namlusu ele geçirildi. Jandarma ekipleri, Helin cinayetinde kullanılan silahın bir benzeri olan 1 adet şarjörlü ruhsatsız av tüfeği ile birlikte çok sayıda av tüfeği parçası da ele geçirdi. Şüphelinin ikametgahı ile eklentilerinde de savcılık kararı ile arama gerçekleştirildiği ancak herhangi bir suç ya da suç unsuruna rastlanmadığı öğrenildi.

Ruhsatsız av tüfeklerinin internet yoluyla ya da il il Türkiye'yi gezerek pazarlamasını yaptığı öne sürülen şüpheliye ait araçta ele geçirilen yasa dışı silahlara el konulurken, şüpheli M.B. hakkında yasal işlem başlatıldı.

İHA