‘Jet Ayşe’ AKP’den ihraç ediliyor…

Adana'da AKP Kadın Kollarında görevliyken törenle İYİ Parti’ye geçip, birkaç hafta sonra ise AKP’nin Sarıçam İlçe Kadın Kolları Başkanlığına atanan Ayşe Öztürk, ihraç istemiyle il disiplin kuruluna sevk edildi.Öztürk’ün ihracına kesin közüyle bakılıyor.

Ceyhun ÖZGÖNÜL/ADANA

AKP'den İYİ Parti'ye geçen sonra yeniden AKP Kadın Kolları Başkanlığına atanan Ayşe Öztürk'e partililer, siyasi tavırlarındaki ani ve hızlı değişimler nedeniyle “Jet Ayşe” adını takmışlardı.

AKP Yüreğir İlçe Kadın Kollarında görev yaparken İYİ Parti'ye geçen Ayşe Öztürk'ün rozeti İYİ Parti'nin Adana İl Binasında düzenlenen törenle İl Başkanı Metahet Çulhaoğlu tarafından takılmıştı.

Ancak birkaç hafta sonra Ayşe Öztürk aniden AKP'nin Sarıçam İlçe Kadın Kolları Kongresi için tek aday olarak gösterilmiş ve adeta atanarak başkan olarak seçilmişti.AKP Sarıçam İlçe Kadın Kolları Başkanı ol arak çalışmalara başlayan Ayşe Öztürk'ün İYİ Parti'ye geçtiği anlaşılınca Genel Merkezin talimatıyla hakkında hazırlanan dosya ile İl Disiplin Kuruluna sevk edildi.

İYİ Parti Adana İl Başkanı Metanet Çulhaoğlu ise “Ayşe Hanım bize katıldı ve çalışmalara başladı. Ama sanıyorum gördüğü baskılar nedeniyle tekrar AKP'ye geçmiş olmalı” dedi.