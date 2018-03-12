Faciaya ilişkin iki ihtimal var! Başaran Holding uçağındaki kaza ile ilgili son dakika…

Birleşik Arap Emirlikleri’nden İstanbul’a giden, Başaran Holding'e ait özel jet İran’da düşmesinden sonra bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. Pilotun kuleyle yaptığı son konuşma ortaya çıktı. Pilotunun kuleye yönelik "Alçalma talep ediyorum" dediği kayıtlara geçti. Son konuşmanın bu olması, pilotun bu talebi sonrası uçakta teknik bir arıza olduğu ya da jete kuş çarptığı ihtimalleri gündeme getirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şarika kentinden İstanbul'a giden bir uçak İran'ın güneybatısındaki Şehrekürd bölgesinde düştü. airporthaber’de yer alan habere göre uçak kalktıktan bir süre sonra tırmanmayı henüz tamamlamadan pilotunun kule ile temasa geçerek, “Alçalma talep ediyorum” dediği kaydedildi. Pilotun bu talebinden sonra uçakla irtibatın tamamen kesildiği, pilotun bu talebi sonrası uçakta teknik bir arıza ya da kuş çarpması ihtimalleri gündeme geldi.

KAPTAN PİLOT BERİL GEBEŞ

Uçağın Kaptan Pilotu Beril Gebeş’ti. Serbest ticaret yaptıktan sonra yeniden pilotluğa başladı. Ayjet Uçuş Okulu'nu bitirip pilot lisansını aldı. Türk Hava Yolları'nda Airbus A320 filosunda uçtu. Daha sonra istifa edip ayrıldı. Başaran Holding'e geçti. Beril Gebeş'nin babası Vasıf Gebeş de Türk Hava Yolları'nda kaptan pilot olarak görev yapıyordu. Vasıf Gebeş'in bir süre önce emekli olduğu öğrenildi.

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MELİKE KUVVET ASKERİ HELİKOPTER PİLOTUYDU

Uçağın ikinci pilotu ise Melike Kuvvet’ti. Hava Kuvvetleri’nin ilk kadın pilotlarından biri olan Melike Kuvvet, AS532 Cougar tipi helikopterde uçtu. Mecburi hizmetinin ardından özel sektöre geçti. Aynı zamanda üniversitelerde öğretim üyeliği yaptı. Bir dönem Ayjet'te öğretmen pilot görev yaptı. Ardından da Başaran Holding’e geçti.

KABİN MEMURU EDA USLU

Uçuş ekibinde kabin memuru olarak Eda Uslu görev yapıyordu. Uzun yıllar TAV Havalimanları Holding'te yer hizmetlerinde görev yapan Eda Uslu, yaklaşık bir yıl önce istifa etmişti. Kabin memurluğu eğitimi alan Eda Uslu, Başaran Holding'e ait MCJet'te görev yapıyordu. Kazada ikinci pilot olan Melike Kuvvet ile birlikte Dubai'de bu fotoğrafı çektirmişti: