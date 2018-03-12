Jet kazasında bir dram daha! İkinci pilotun FETÖ mağduriyeti

İran'da düşen jetin ikinci pilotu Melike Kuvvet'in dram dolu hikayesi ortaya çıktı. Kuvvet'in FETÖ kumpasıyla çok sevdiği subaylıktan atıldığı, yine FETÖ yüzünden işe iade edilemediği ortaya çıktı. İşte ikinci pilot Melike Kuvvet'in acı dolu hikayesi...

Birleşik Arap Emirlikleri’nden İstanbul’a giden Başaran Holding’e ait Bombardier Challenger 604 tipi özel jet İran hava sahasında düştü. Uçakta bulunan 2’si kadın pilot, 1’i hostes, 8’i yolcu 11 kişi hayatını kaybetti. Ünlü işadamı Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran ve 7 kız arkadaşını taşıyan jet ardında ise yürek burkan hikayeler bıraktı.

İKİNCİ PİLOT MELİKE KUVVET FETÖ MAĞDURU ÇIKTI

Uçağın ikinci pilotu Melike Kuvvet’in de FETÖ kumpasıyla TSK’dan atıldığı, yine FETÖ kumpası yüzünden orduya dönemediği ortaya çıktı. Onu yakından tanıyan isimlerden, Kokpitaero’dan Tolga Özbek, Melike Kuvvet’in dram dolu hikayesini kaleme aldı.

İşte o yazı;

“O, İran'da düşen Challenger 604 tipi iş jetinin ikinci pilotuydu. Aslında pilotluğa, Hava Kuvvetleri'nde başlamıştı. Bir helikopter pilotuydu. Azimliydi… Ama bir gün hayata FETÖ'cüler tarafından ‘ahlaklaksızca' karartıldı. Ordudan atıldı. Evinin kirasını bile ödeyemezken tırnakları ile hayata tutundu. Mücadele etti…

Fetö'cüler tarafından, asker bir arkadaşının çocuğunun doğum gününde şarkı söylerken videosu çekilip “ahlaksız yaşantıdan”ordudan atıldı… Onu sorgulamaya gelen şimdi tutuklu olan istihbarat subayları “pavyonda şarkı söylemişsin, gece klüplerinde çıkıyormuşsun, işte görüntüleri diye doğum gününde şarkı söylediği esnada çektikleri 10 dakikalık videonun sadece 9 saniyesini kesip almış ve ona göstermişlerdi…

Olay Merzifon'da geçiyordu, orda ne pavyon ne de gece klübü vardı… Olsa bile onurlu ve şerefli bir Türk askeri olan Melike zaten öyle bir şey yapmazdı… Eş dost toplantılarında yoğun istek olursa bir şarkı patlatırdı…

Onu ordudan atmak isteyen şerefsizler bunı bahane ederek kumpas kurmuşlardı…

Beş parasız ve yalnız kaldı, görevde iken arkadaşım kardeşim amirim diyenler Avcılar'da oturduğu evin kirasını 3 ay ödeyemediği dönemlerde telefonunu bile açmadılar, kimse arayıp sormadı, hep yalnız hep birbaşına kaldı,İstanbul'da özel bir üniversitede 3200 lira maaşla derslere girmeye başladı,ama bu para ne ordudan atıldığı için ödemek zorunda olduğu tazminata,ne kirasına ne de kredi kartlarına yetiyordu…

Haksız yere ordudan atılmış olmanın hazımsızlığı da bu işin cabasıydı… İntiharı bile düşünüyordu… O dönemlerinde sürekli telefonla konuşuyor telkinlerde bulunuyordum…

AYİM'E DAVA AÇTI AMA FETÖ ORADAYDI…

AYİM'e dava açtı geri dönmek için ilk duruşmada kaybetti, sen orduya layık değilsin demişti AYİM'in hakimleri… Zira; bir yıl sonra 15 Temmuz darbe girişimi olacak, onu ordudan atan Hava Kuvvetleri Komutanı, Personel Daire Başkanı, İstihbarat Daire başkanı ve AYİM'in hakimleri tutuklanacaktı…

Bu arada sadece helikopter pilotu belgesi olduğu için sivil hava yollarına işe giremiyordu, ben sivil piyasada Helikopter pilotluğu yap dediğimde ise, “Abi piyasa Kara Havacı Pilotların elinde,ordudan atıldığım için ve referansım da olmadığı için iş vermiyorlar” diyordu. Bir taraftan üniversitede hocalık yaparken diğer taraftan da borç harç kredi ile Çorlu'da bir uçuş okuluna başlamıştı Jet pilotu sertifikası için… Belgesini de almaya az kalmıştı ve aldığı dönemde de darbe oldu…

HAVA KUVVETLERİ ONU GERİ ÇAĞIRDI

Tüm suçlular tutuklandı, Hava Kuvvetleri ise Fetö'nün geçmişte ordudan attığı pilotları geri çağırmıştı… Melike gibi bir çok kişiye ulaştı, Melike buna çok sevinmişti eski günlerde olduğu gibi üniforma giyecek Binbaşı rütbesiyle Helikopterine binecekti… Sağlık raporu istediler onu da aldı, pazar günü telefonla konuştuk yarın Hava Kuvvetleri'ne gidiyor yeniden göreve başlıyorum demişti, çok mutluydu…

Bu arada ne mi oldu dersiniz? Eğitim aldığı Çorlu'daki uçuş okulu FETÖ'den kapatılmıştı, Hava Kuvvetleri ise Melike'yi Fetö'cü bir okullla yakın temasta ve eğitimde olduğu için göreve kabul etmeyeceklerini bildirmişti… Yıkılmıştı… Fetö'cüler yüzünden atılmıştı, yine Fetö'cüler yüzünden göreve dönememişti…Bu arada Anayasa mahkemesine başvurdu ve davayı kazandı,”özel hayatın gizliliğinin ihlali “gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermişti, göreve tekrar döneceği günlere aylar kalmıştı… Onurunu Şerefini üniformasını yeniden alacaktı…

Bu arada parasızlık ve yoklukta dipteydi… Hava Kuvvetleri'ne döneceği güne kadar sırf borçlarını ödeyebilmek ve bir nefes alabilmek için ki bu işi bulmuştu… 3-5 aydır onların özel uçağında pilotluk yapıyordu… Gözü ne sivil hava yollarında ne de bir iş adamının jetindeydi… Milliyetçi Atatürk'cü vatan aşkıyla tutuşan bir askerdi… Derdi tekrar üniforma giymekti… Benim diyen erkekten daha erkek,benim diyen adamdan adamdı..,

Herkese de adamlık insanlık dersi verecek karakterdeydi… Hayatı bu kadar travma ve yokluk içinde geçen vatansever Türk askeri, usta pilot Melike az önce Dubai'ye ordan da İran'a götürdüğü bir ailenin özel pilotu olarak uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybetti… Geride ne eş ne çocuk ne baba, sadece bir Ana bıraktı…

Bu gün onu aramayan, sormayan ,üç kuruş yardım etmeyen,onu yalnızlık ve çaresizliğe bırakan sözde dost ve arkadaşlarının RAHMET yorumlarını şaşkınlık içersinde okuyorum… Bu kadın bu durumlardayken neredeydiniz? Yakın bir arkadaşım çok sevdiğim bacım, örnek insandı… Allah Rahmet eylesin kardeşim güzel yürekli insan… Seni bu hayatı yaşamaya mahkum edenlerin Allah Belasını veriyor, verecekte…

Nur'lar içinde yat güzel yürekli kadın…”