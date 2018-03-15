Jet kazasının kurbanları toprağa veriliyor

İran'daki uçak kazasında hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlanıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri’nden İstanbul’a gelmek üzere havalanan Başaran Holding’e ait özel jetin, İran’ın güneydoğusundaki Durk Enar köyü yakınlarına düşmesi sonucu, uçakta bulunan iş insanı Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran ile arkadaşları Zeynep Coşkun, Ayşe And, Burcu Urfalı, Aslı İzmirli, Liana Hananel, Jasmin Baruh, Sinem Akay, pilotlar Beril Gebeş ve Melike Kuvvet ile hostes Eda Uslu yaşamını yitirmişti. İran’dan askeri kargo uçağıyla dün İstanbul’a getirilen 10 cenaze Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Kazada yaşamını yitiren Beril Gebeş’in cenazesi ise henüz Türkiye’ye gönderilmedi. Kazada hayatını kaybedenlerden bazıları bugün toprağa veriliyor.

ÇELENK GÖNDERMEYİN BAĞIŞ YAPIN

İran’da düşen Türk jetinde hayatını kaybeden Mina Başaran bugün Ataköy Beşinci Kısım’da ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Öte yandan Başaran’ın ailesi ile Nişanlısı Murat Gezer gazetelere ölüm ilanı verdi. Oldukça duygusal ilan veren Başaran’ın ailesi çelenk göndermek isteyenlerin çelenk yerine Mehmetçik Vakfı’na bağışta bulunmasını istedi.

PİLOT KUVVET’İN CENAZESİ MEMLEKETİNE GETİRİLDİ

Uçak kazasında hayatını kaybedenlerden uçağın ikinci pilotu Melike Kuvvet’in cenazesi, İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda yapılan DNA testinin ardından ailesine teslim edildi. Kuvvetin cenazesi Türk Hava Yolları’na ait tarifeli uçağın kargo bölümünde, memleketi Konya’ya getirildi. Cenazeyi Konya Havalimanı’nda annesi Emine, ablası İlknur Kuvvet ve akrabaları karşıladı. Annesi ve ablası gözyaşlarına hakim olamadı. Melike Kuvvet’in cenazesi, daha sonra Üçler Mezarlığı morguna kondu. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda pilot yüzbaşı görevindeyken FETÖ kumpasıyla TSK’dan uzaklaştırılan, maddi sıkıntılar nedeniylede özel jet pilotluğu yapan Melike Kuvvet’in mayıs ayında tekrar binbaşı rütbesiyle görevine dönmek için hazırlandığı belirtildi. Kuvvet’in cenazesi, bugün öğle namazının ardından Hacı Veyis Camii’de kılanacak cenaze namazı sonrası Üçler Mezarlığı’na defnedilecek.

ANNESİ VE ABLASI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Düşen jette hayatını kaybeden kabin memuru Eda Uslu İstanbul’da son yolculuğuna uğurlanıyor. Uslu’nun cenazesi camiye getirilirken, annesi ve kız kardeşi tabut başında uzun süre gözyaşı döktü. İran’da düşen jette hayatını kaybeden 41 yaşındaki kabin memuru Eda Uslu için cenaze töreni düzenleniyor. Uslu’nun tabutu sevenlerinin omuzlarında cenaze töreninin düzenleneceği Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii’ne getirildi. Burada Uslu’nun annesi, kız kardeşi ve ağabeyi taziyeleri kabul etti. Acılı ailenin tabut başında uzun süre gözyaşı döktüğü görüldü. Uslu için öğle namazının ardından cenaze namazı kılınacak.

HANANEL İÇİN MUSEVİ MEZARLIĞINDA TÖREN DÜZENLENDİ

Uçakta hayatını kaybedenlerden Lianna Hananel için ise Ulus’taki Musevi Mezarlığı’nda tören düzenleniyor. Hananel, ünlülerin tercih ettiği bikini markası Lily & Rose’un kurucusuydu.

CENAZESİNİ NİŞANLISI ALDI

Aslı İzmirli’nin cenazesini Lübnanlı nişanlısı turizimci Bassam Houssami Zincirlikuyu Mezarlığı gasilhanesine gelerek teslim aldı. İzmir’li ile bu yaz evlenecek olan Houssami’nin bir hayli üzgün olduğu gözlendi.

Camide de acılı anne Gülay İzmirli kızının arkadaşlarına sarılarak gözyaşı döktü. İzmirli’nin cenazesinin öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı ile Zincirlikuyu’da dedesi Ahmet Muhtar İzmirli’nin yanına defnedileceği öğrenildi.

AYŞE AND DA ZİNCİRLUKUYU’DA DEFNEDİLDİ

Kazazedelerden Ayşe And da öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Zincirli Kuyu Mezarlığında toprağa verildi.

ZEYNEP COŞKUN YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Bursalı iş insanı Orhan Coşkun’un üç çocuğunun ortancası olan mimar Zeynep Coşkun (28), yarın Bursa’da son yolculuğuna uğurlanacak. Coşkun’un cenazesi dün öğleden sonra Bursa’ya getirilip morga konuldu. Zeynep Coşkun’un cenazesi yarın Bursa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Organize Sanayi Bölgesi Camii’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazından sonra Görükle’deki aile kabristanında toprağa verilecek. Yakınları, 12 Mayıs’ta İstanbul’da nişanlı olduğu Arda Efe ile evleneceğini belirttikleri Zeynep Coşkun’un, düğünü sabırsızlıkla beklediğini, hazırlıklara günler öncesinden başladığını söyledi.



İHA/DHA