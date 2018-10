Judy Garland hangi alanda yıldız oldu? Judy Garland Hadi ipucu sorusu oldu! (5 Ekim 12:30 yarışması)

Hadi yarışmasının 5 Ekim saat 12:30'da yapılacak yarışmasının ipucu sorusu Judy Garland oldu. Hadi yarışmasında bugün Judy Garland hangi alanda yıldız oldu sorusu ipucu olarak verildi. Peki Judy Garland kimdir? Judy Garland hangi alanda yıldızdır?

Hadi, Instagram hesabından “Bugünkü ipucumuz Judy Garland’dan geliyor. 1940’lı yılların ünlü yıldızlarından biri. Peki hangi alanda yıldız olduğunu biliyor musunuz?” şeklinde ipucu sorusunu paylaştı. Sorunun ardından Judy Garland kimdir merak konusu oldu. Yarışma Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri 12:30’da da yayınlanıyor. İşte Hadi ipucu sorusu olan Judy Garlan hangi alanda yıldız oldu sorusnun yanıtı…

HADİ İPUCU SORUSU

SORU: Haftanın son iş gününden günaydın ?? Bugünkü ipucumuz Judy Garland’dan geliyor. 1940’lı yılların ünlü yıldızlarından biri. Peki hangi alanda yıldız olduğunu biliyor musunuz?

YANIT: Oyuncu ve şarkıcıdır.

JUDY GARLAND KİMDİR?

Frances Ethel Gumm ya da sahne adıyla Judy Garland 10 Haziran 1922’de Grand Rapids, Minnesota’da doğdu. Judy Garland Amerikalı şarkıcı ve oyuncudur.

Oz Büyücüsü’yle (1939) sinemaya çocuk yıldız olarak başlayan, Somewhere over the rainbow şarkısıyla tüm dinleyenleri ağlatan Hollywood oyucularındandır. Mickey Rooney ile bir ikili oluşturmuşlardır. Birkaç kez intihara teşebbüs etmiştir. 1969’da aşırı dozda ilaçtan ölmüştür. Aktris Liza Minelli’nin annesidir.