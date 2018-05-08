‘Kabataş’ı betona gömenler yargılansın’

İstanbul Kabataş’taki Martı Projesi'ni, kamu yararı taşımadığı ve kent hafızasına uygun olmadığı gerekçesiyle eleştiren ulaşım profesörü Zerrin Bayrakdar’a, projenin mimarı Hakan Kıran tarafından açılan tazminat davasının görülmesine devam edildi. Duruşma öncesi Kent Savunması üyeleriyle birlikte Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’ı önünde bir araya gelen Zerrin Bayrakdar, yaptığı açıklamada söz konusu projenin halkın yararına olmadığını ve halkın ulaşım hakkına zarar verdiğini yönündeki açıklamalarını yineledi. Davaya konu açıklamalarını doğrudan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni muhatap alarak yaptığını belirten Bayrakdar, projenin mimarının şahsına tazminat davası açtığını hatırlattı. Kent Savunması üyeleri de, “Yaşamı savunanlar değil, Kabataş’ı betona gömen mimar Hakan Kıran yargılanacak!” yazılı pankart açtı.

Ümit TÜRK/İSTANBUL

Adliye önünde açıklamalarda bulunan Zerrin Bayrakdar, “Hakan Kıran, uzmanlık alanımı gözardı ederek kulaktan dolma bilgilerle bu projeye itiraz ettiğimi belirtmiştir. Ben bir ulaştırma uzmanıyım, yapılmakta olan projenin ulaştırma projesi olup olmadığını anlamak benim mesleğimin gereğidir. Bu proje bir ulaştırma projesi olmayıp, projenin müellifi olduğunu söyleyen davacının kendi distopyasını kente dayatması yanında, kenti yöneten İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kentlilerin gereksinimlerini değil, kendi iktidarı için rant sağlama projesidir” ifadesinde bulundu.

“AKTARMA MERKEZİ PROJESİ OLMADIĞININ GÖSERGESİ!”

Bayrakdar, “En basit tanımı ile kentin merkezinde yer alan bu Aktarma Merkezi projesinde tüm toplu taşıma sistemlerinin, yani denizyolu, raylı sistem ve otobüsün, yer aldığı alanda 1000 taşıtlık bir otoparkın bulunması bunun bir Aktarma Merkezi Projesi olmadığının göstergesidir. Kentin tam merkezinde yer alan karayolu, denizyolu ve raylı sistemin buluştuğu aktarma merkezine kentlilerin özel araçları ile gelip burada park etmeleri aktarma merkezi işlevine aykırı bir durumdur ve kabul edilemez” diye konuştu.

“PROJE MİMARI YAPTIĞI İŞİN KENT YARARINA OLDUĞUNA İNANSAYDI…”

Bayrakdar, “Davacı Hakan Kıran yaptığı işin kent yararına olduğuna inanmış olsaydı, projenin kent yararına olmadığını iddia eden bizlerle temasa geçip ne kadar doğru bir iş yaptığını anlatabilirdi. Ancak bunun yerine tazminat davası açmıştır. Bu davranış, kimse beni eleştiremez şeklindeki bir egonun dışa vurumudur” şeklinde konuştu.

UZLAŞMA OLMADI DAVAYA DEVAM EDİLDİ

İstanbul 17 Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya davalı Zerrin Bayrakdar ve avukatı katıldı. Davacı Hakan Kıran'ı ise avukatı temsil etti. Mahekeme, ön inceleme konusunda tarafların uzlaşamamaları nedeniyle delillerin toplanmasını isteyerek tahkikat aşamasına geçilmesine karar verdi. Duruşma Eylül'e ertelendi. Martı Projesi'nin mimarı Hakan Kıran, projeye eleştirerek “Beton Martı” ifadesini kullanan ulaşım uzmanı Prof Dr. Zerrin Bayrakdar hakkıında “imajı ve itibarı zedelemek” iddiasıyla bin liralık tazminat davası açmıştı.