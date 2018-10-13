Kabul edilirse emeklilerin kredi faizleri silinecek

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, emeklilerin kredi faizlerinin silinmesi ve borçlarının yeniden yapılandırılmasını öngören bir kanun teklifi hazırlayarak TBMM Başkanlığına sundu. Demirtaş, ‘’Emeklinin biraz olsun nefes almasını sağlamak için kredi borç faizleri silinmeli ve borçları 36 aya kadar yeniden yapılandırılmalıdır’’ dedi.

Demirtaş, ekonomik krizden en fazla etkilenen kesimin emekliler olduğunu belirtti ve ‘'Yüzde 80’i borçlu, aldıkları aylıklar asgari ücretin altında kaldı ve bugün asgari ücretle bile geçinmek mümkün değil” diyerek, emeklilerin içinde bulunduğu dar boğazdan kurtulması için yasal düzenlemeye gidilmesini istedi. Demirtaş şunları söyledi:

‘Kanun teklifi ile, emeklilerimizin kullandıkları kredileri ödeyemediği durumlarda, kredi faizlerinin silinerek mevcut borçları üzerinden 36 aya kadar ve faizsiz olarak yeniden yapılandırılması düzenleniyor. Temerrüde düşen emeklilerimizin borçlarının yeni faiz oranı belirlenmeksizin yapılandırılması hükme bağlanıyor. Talep etmeleri halinde krediyi kullandıkları faiz oranı üzerinden vade uzatımı da öngörülmektedir ‘

EMEKLİ AYLIKLARI ERİDİ

Demirtaş, kanun teklifinin gerekçesinde de şu görüşleri savundu:

12 MİLYON EMEKLİ: “Türkiye'de 8 milyonu yaşlılık aylığı, 4 milyonu ise hak sahipliği olmak üzere toplam 12 milyon emekli bulunuyor. 2000 yılından önceki çalışma gün sayısının yüzde 70'lik aylık bağlama oranı, 2000 yılı sonrası yüzde 55'e, 2008 yılında yapılan yasal değişiklikle, emeklilik türüne göre yüzde 35 ve yüzde 40'a indirilmiştir. Bu da emekli maaşlarının erimesine yoıl açmıştır. Bugün ülkemizdeki emeklilerin yüzde 80'i, maalesef asgari ücretin altında aylık almaktadır.

BORÇ BATAĞINDALAR: Emeklilerin çoğu ek iş aramakta, 8 milyon yaşlılık aylığı alan emeklinin yüzde 48'i çalışmaktadır. Ek iş yapmalarına rağmen emekliler arasındaki borçlanma oranı günden güne artmaktadır. Halen emeklilerin yüzde 80'i borç batağına saplanmış durumdadır. Enflasyon karşısında ödeme güçleri düşen emekliler, borçlarını ödeyemez hale gelmiştir. Aylıkları ile geçimlerini sağlayamadığı için bankalardan çektikleri kredilerden medet umman emekliler, yüksek enflasyon ve geçim şartlarının ağırlaşması nedeniyle bu kredileri de ödeyemez hale gelmişlerdir”