Kaçacak gölge arayacağız! Meteoroloji’den en son hava durumu haberleri

Geçtiğimiz hafta yurdun birçok bölgesi sağanaklarla mücadele ederken vatandaşlar yağmur ve doluya yakalanmamak için hava durumuna dair tahminleri araştırdı. Bu hafta ise yurdun genelinde sakin ve bulutsuz bir hava hakim olacak ancak birçok bölgede hava sıcaklıkları yükselecek. İşte Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminleri...

Türkiye’de hafta başından hafta sonuna kadar güneşli bir hava hakim olacak. Meteoroloji tarafından yapılan tahminlere göre Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop ve Kastamonu’nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BİRÇOK BÖLGE ISINIYOR

Kuzeydoğu kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

TÜM YURT HAFTA BOYU GÜNEŞLİ

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BILECIK °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

BURSA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ISTANBUL °C, 30°C

Parçalı bulutlu

KOCAELI °C, 32°C

Parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

DENIZLI °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

IZMIR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KUTAHYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

K.MARAS °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MERSIN °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ESKISEHIR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KIRSEHIR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Sinop ve Kastamonu’nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

DÜZCE °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KASTAMONU °C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyıları yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVIN °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere kıyıları aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇORUM °C, 31°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeyinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BİTLİS °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

GAZIANTEP °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

KILIS °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SANLIURFA °C, 42°C

Az bulutlu ve açık