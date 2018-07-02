Kaçacak gölge arayacağız! Meteoroloji’den en son hava durumu haberleri

Türkiye’de hafta başından hafta sonuna kadar güneşli bir hava hakim olacak. Meteoroloji tarafından yapılan tahminlere göre Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop ve Kastamonu’nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BİRÇOK BÖLGE ISINIYOR
Kuzeydoğu kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
TÜM YURT HAFTA BOYU GÜNEŞLİ
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BILECIK °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
BURSA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ISTANBUL °C, 30°C
Parçalı bulutlu
KOCAELI °C, 32°C
Parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
DENIZLI °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
IZMIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KUTAHYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
K.MARAS °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MERSIN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ESKISEHIR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KIRSEHIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Sinop ve Kastamonu’nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
DÜZCE °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
KASTAMONU °C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyıları yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVIN °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere kıyıları aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇORUM °C, 31°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeyinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BİTLİS °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
GAZIANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
KILIS °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SANLIURFA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık