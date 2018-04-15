Kaçak elektrik kullananlar kendilerini ihbar etti

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Eğridere Mahallesi'nde yaşayanlar, evlerine elektrik bağlatmak için yaptıkları başvuruların kabul edilmemesi üzerine ilginç bir protestoya imza attı. Ev sahipleri, kaçak elektrik kullandıklarını söyleyip kendilerini ihbar etti. Elektrik dağıtım firması ile jandarma ekipleri de köye gelip kaçak elektrik kullanan evleri tek tek tespit etti.

Bornova’nın doğal güzellikleriyle dikkat çeken mahallelerinden Eğridere’de, köyden mahalle statüsüne geçilmesinden sonra nüfusta da artış yaşandı. Arsalara hızla evler yapıldı. Tapusu bulunan bu evlere, numarataj çalışması sonucu su ve kanalizasyon hizmeti de verildi. Mahalle sakinlerinin elektrik talepleri ise geri çevrildi.

KAÇAK ELEKTRİK KULLANMAYA BAŞLADILAR

Yaptıkları tüm girişimlere rağmen sonuç alamayan mahalle sakinleri ise ya kaçak elektrik kullanmaya başladı ya da komşularının hatlarından kendi evlerine yasal olmayan yöntemle hat çekti. Bu sürecin ardından mahalle sakinleri bu kez ilginç bir eyleme imza attı. Ev sahipleri, kaçak elektrik kullandıklarını söyleyip kendilerini ihbar etti. Elektrik dağıtım firması ile jandarma ekipleri de köye gelip kaçak elektrik kullanan evleri tek tek tespit etti.

TEK BEKLEDİKLERİ ELEKTRİK

Torunlarıyla yaşayan mahalle sakinlerinden Fatma Nurten Korkmaz, “İki yıldır buradayım. Evimin tapusu var, numarataj, kanalizasyon bağlantısı, su var, ancak elektrik yok. Biz de kaçak kullanmak zorunda kalıyoruz. Bu sorunumuz son bulsun artık” dedi.

10 yıldır bölgede oturan Remzi Karaağaç da yaşadıklarına tepki gösterdi. Eşinin diyaliz hastası olduğunu bu nedenle ilaç kullanması gerektiğini, ancak elektrik olmadığı için sık sık sorunlar yaşadıklarını anlatan Karaağaç, “Benden sonra ev yaptıran yan komşuma bağlandı, ancak benim evime elektrik getirilmedi. Ben de bunun üzerine komşumdan alıp kullanmaya başladım. Elektrik paralarını bile ben ödedim. Gitmedik yer bırakmadım, her seferinde evin kaçak olmasından dolayı bağlanmadığı ve af gelmesi gerektiği ifade edildi. Oysa ben evimin vergisini dahi veriyorum” diye konuştu.

Emekli belediye işçisi Hüseyin Yavaş ise 4 yıldır evine elektrik bağlanmasını beklediğini ifade etti.

İMAR AFFI OLMADAN ELEKTRİK YOK

Konuyla ilgili elektrik dağıtım şirketinden yapılan açıklamada ise Eğridere Mahallesi’nde yaşayan bazı kişilerin ‘kanca usulü’ olarak adlandırılan sistemle kaçak elektrik kullandıklarının tespit edildiği, bunun önüne geçilmesi içinde çalışma yapıldığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, kendilerine ulaşan her başvurunun incelendiği, ancak kaçak yapılar için imar affı çıkmadan enerjinin kesinlikle verilmediği de vurgulandı.

DHA