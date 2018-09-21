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Kaçak maden ocağında göçük: Bir işçi öldü

Zonguldak'ın merkeze bağlı Elvanpazarcık beldesinde kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte bir maden işçisi hayatını kaybetti.

android-time 12:02 21 Eylül 2018
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Zonguldak'ın merkeze bağlı Elvanpazarcık beldesinde kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte bir maden işçisi hayatını kaybetti.

Beldedeki ormanlık alanda ruhsatsız işletildiği iddia edilen maden ocağında, henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük meydana geldi. Bu sırada, ocakta çalışan işçilerden Erol Sabah mahsur kaldı. Durumun bildirmesi üzerine, olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, mesai arkadaşları tarafından göçükten çıkarılan Sabah’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İşçinin cenazesi, ormanlık alandaki patika yoldan mesai arkadaşları ve AFAD ekiplerince yolda bekletilen ambulansa getirildi. Sabah’ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu arada, ocakta çalışan bazı işçiler ve yakınları görüntü alan basın mensuplarına tepki gösterdi.

AA

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Son güncelleme: android-time 15:5321.09.2018
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