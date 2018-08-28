Kaçakçılara operasyonda 600 yıllık el yazması Kuran yakalandı

İstanbul Emniyet'nin tarihi eser kaçakçılarına düzenlediği operasyonlarda 600 yıllık el yazması Kuran-i Kerim ve Yunan Dönemi'ne ait sikkeler ve paha biçilmez bir takı seti ele geçirildi. Sikkelerin, Sparta-Pers Savaşı sonrasında zafer parası olarak basıldığı belirtildi.

Operasyon İstanbul Emniyeti’ne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.

Polis ekipleri, yurtdışına tarihi eser kaçırmaya çalışan bazı şüphelileri belirledi.

Çalışmaların ardından, yaklaşık 1 aylık süreçte Beşiktaş, Fatih ve Bayrampaşa’da 4 ayrı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 11 şüpheli şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen tarihi eserler arasında, Osmanlı, Sasani, Memlük ve Yunan Dönemi’ne ait eserler olduğu öğrenildi.

400 BİN DOLARLIK KURAN

Ele geçirilen eserler arasında 2 Kuran-ı Kerim dikkat çekti. Osmanlı Dönemi’ne ait el yazması 600 yıllık Kuranların satılmak üzereyken ele geçirildiği öğrenildi.

Şüphelilerin Kuran-i Kerim’i satmak için 400 bin dolara anlaştığı öğrenildi.

2 BİN 400 YILLIK SİKKE

Kaçakçılık ekiplerinin ele geçirdiği eserler arasındaki Yunan Dönemi’ne ait 2 bin 400 yıllık sikkeler de dikkat çekti.

Paraların, Yunanların zaferiyle sonuçlanan, Sparta-Pers Savaşı sonrasında basıldığı belirtildi. Milattan önce 400’lü yıllarda Peleponnesos Savaşı sonrasında basılan zafer paralarının uluslararası müzayedelerde binlerce dolara satıldığı öne sürüldü.

PAHA BİÇİLMEZ KOLYE

Diğer dikkat çeken bir tarihi eserin ise Pers Dönemi’ne ait gerdanlık seti olduğu belirtildi. Altın üzerine akik süslemeli mezar buluntusunun nadide olduğu dile getirildi. Pers kraliyet ailesine ait olabileceği belirtilen eserin 2 bin 500 yıllık olduğu belirtildi. Telkari işlemeli esere paha biçilemediği dile getirildi

4 MİLYON LİRA

Emniyette sergilenen, 2 bin 500 yıllık takı seti dışındaki eserlerin 4 milyon lira değerinde olduğu ifade edildi.

Ele geçirilen eserler Arkeoloji ve İslam Eserleri Müzesine gönderileceği öğrenildi. Gözaltına alınan 11 şüpheliden 7’si serbest bırakıldı, 4’ü hakkında da adli kontrol şartı uygulandı.