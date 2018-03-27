Kaçırdıkları iş ortaklarını soyup darp ettiler

İistanbul Bayrampaşa'da evinden dışarı çıktığı esnada iş ortakları tarafından kaçırılan ve ailesinden 20 bin lira fidye istenen Niyazi D. polis operasyonuyla kurtarılırken, 3 şüpheli ise gözaltına alındı. Vücudunda darp izleri bulunan 54 yaşındaki Niyazi D.'nin Arnavutköy Ormanları'nda soyulup darp edildiği ortaya çıktı.

İstanbul Rehine Kurtarma ve Müzakere ekiplerini harekete geçiren olay 24 Mart gecesi Bayrampaşa’da yaşandı. Kaçırılarak 20 bin lira fidye istenen Niyazi D. (54), kendisini kaçıran Nurettin K. (26), Sefer G. (31) ve Hasan D. (32) araba alım satım işi yapıyordu. İddialara göre, iş ortaklarından Nurettin K. bir araba satın aldığı aracın çalınması üzerine polise başvurdu. Ardından aracın nasıl çalındığını öğrenmek için araştırma yapan Nurettin K. ve arkadaşları Niyazi D.’den şüphelenerek plan yaptı. Yaptıkları plan çerçevesinde hareket eden 3 şüpheli Niyazi D.’yi evinin önünden kaçırdı. Arnavutköy Ormarı’na götürülen Niyazi D. soyundurularak darp edildi. Bir süre rehin tutulan Niyazi D. şüphelilerin baskısı üzerine oğlunu aradı.

“Oğlum Beni Öldürecekler”

Oğlunu arayan Niyazi D. “Oğlum acil 20 bin lira bul. Yoksa beni öldürecekler” dedi. Gelen telefonla yaşadığı şoku atlatan Niyazi D.’nin polise şikayette bulundu. Şikayet üzerine harekete geçen İstanbul Rehine Kurtarma ve Müzakere ekipleri Niyazi D.’nin oğluyla işbirliği yaparak şüphelilerle randevu ayarladı. 25 Mart akşamı randevu ayarlanan yere yapılan baskın sonucu 3 şüpheli gözaltına alınırken, Niyazi D. ise kurtarıldı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyette sorguya alındı. Birçok suçtan kaydı olduğu öğrenilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.