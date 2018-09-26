Kadıköy için ‘minimum bütçeyle maksimum eğlence’ yorumu

İngiltere'de bulunan seyahat dergisi Time Out Kadıköy'ü ‘en havalı 50 semt' listesine aldı. ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times'ta da Kadıköy ile ilgili bir yazı yayımlandı. Yazıda Kadıköy için ‘minimum bütçeyle maksimum eğlence' denildi.

Time Out, dünya genelinde ziyaret edilmesi gereken ‘en havalı 50 semt’ arasında 43’üncü sırada Kadıköy’e yer vermişti. New York Times’ta ise Kadıköy için ‘İstanbul’un öbür tarafı’ başlıklı bir yazı yayınlandı.

DETAYLI SEYAHAT REHBERİ SUNULDU

NTV’nin haberine göre gazetedeki yazıda, seyahat edenler tarafından İstanbul’un Anadolu yakasının genellikle ihmal edildiği belirtilerek Kadıköy’e dair detaylı bir yol haritası sunuldu.

Yazıda, ‘alışveriş, mükemmel yiyecek, renkli sokaklar için’ yarım milyondan fazla insanın akın ettiği Kadıköy’ü keşfetmek için haftalar harcanabileceği belirtildi. Yazıda Yeldeğirmeni bölgesine özel önem verilirken, Recaizade Sokak’taki eski eşyaların satıldığı noktalara, Karakolhane Sokak’ta yer alan sokak sanatlarına değinildi.

Kadıköy’de dondurmadan kahvaltıya, kafeden restoranta kadar pek çok işletmeyi adres gösteren ve yiyeceklerini öven yazar, Caddebostan Dalyan Park’ta çimlerin üzerinde eğlenen yurttaşlardan bahsetti. Kadıköy’deki kültür ve sanat hayatının hayranlık verici olduğu belirtilen yazıda, Moda Sahnesi ve Süreyya Operası’ndan da övgüyle bahsedildi.

İLGİLİ HABER Isparta gezilecek yerler: Hititler döneminde adı “Arvaza” olan Isparta...

“İSTANBUL’UN SAKİN BİR KÖŞESİ”

Time Out ise Kadıköy için şu ifadeleri kullanmıştı: “İstanbul’un Asya tarafında, Marmara Denizi’nin kıyısında bulunan Kadıköy son birkaç senede popülerlik kazandı. Burada yüzlercesi açılan kafeler, restoranlar, yeni barlar, tasarım stüdyoları ve dükkanlar, burayı Avrupa yakasının keşmekeşinden ziyade, şehrin nasıl takıldığını daha sakin bir ortamda görmek isteyenler için gidilmesi gereken bir yer yapıyor.”