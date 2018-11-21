Kadıköy manyağına istenen ceza belli oldu

Kadıköy’de cezaevi firarisi Ali Kardaş, önüne çıkan kişileri rastgele bıçaklamış, 5’i ağır 11 kişiyi yaralamıştı. Savcılık, “kasten öldürmeye teşebbüs” suçu işlediği gerekçesiyle Kardaş'ın 165 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

İstanbul Kadıköy'de, 22 Ekim günü cezaevi firarisi Ali Kardaş (30) isimli saldırganın, önüne gelen kişileri rastgele bıçaklaması sonucu 5'i ağır 11 kişiyi yaraladığı olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

KASAP DÜKKANINA GİRDİ, DEHŞET SAÇTI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre; akşam saatlerinde kasap dükkanına giren Ali Kardaş, işyeri sahibi A.Y.'ye amcasının oğlunun telefon numarasını sordu. A.Y.'nin söz konusu kişinin numarasını bilmediğini söylemesi üzerine, şüpheli iş yeri sahibini karnından bıçakladı. Ardından iş yerinin diğer sahibi M.Y.'yi göğsünden, alışveriş için dükkana giren T.A.'yı ise boynundan bıçakladı. İş yerinden çıktıktan sonra, caddede yürümekte olan A.Ö.'yü karnından, H.S.'yi bir kez kolundan iki kez de göğsünden bıçakladıktan sonra Ş.P.'yi karnından bıçakladı.

RASTGELE BIÇAKLADI

Ş.P.'nin yaralandığını gördükten sonra kendisine tepki gösteren A.Ö.'nün yüzüne doğru elindeki bıçağı sallayan şüpheli, A.Ö.'yü göz ve şakak kısmından yaraladı. Yoldan geçmekte olan M.E.P.'nin kalbine birkaç defa bıçak salladı. Koluyla kendisini korumaya çalışan M.E.P., kolundan yaralandı. Elindeki bıçağı önüne gelene sallayan şüpheli Ali Kardaş, H.E.'yi belinden, M.Y.'ı iki kez boynundan, İ.Y.'yi ise sağ uyluk kısmından yaraladı.

5 KİŞİ AĞIR YARALANDI

İddianamede, iş yeri sahipleri A.Y. ve M.Y.'nin, alışveriş için dükkana giren T.A.'nın, caddeden geçmekte olan Ş.P. ve H.S.'nin hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı belirtildi.

Savcılık, şüpheli Ali Kardaş'ın eyleminin 11 müştekiye karşı ayrı ayrı “kasten öldürmeye teşebbüs” suçunu oluşturduğunu belirterek, şüphelinin 99 yıldan 165 yıla kadar hapisle cezalandırılması istedi.