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Kadıköy’de fast food restoranında yangın

Kadıköy’de bir fast food zincirine ait restoranda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

android-time 23:25 1 Kasım 2018
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Kadıköy’de bir fast food zincirine ait restoranda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Caferağa Mahallesi Sakızgülü Sokak'ta bulunan fast food zincirine ait bir iş yerinde saat 21.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Restoranın ikinci katında çıkan yangın nedeniyle çalışanlar ve müşteriler hızlı bir şekilde iş yerini boşalttı.

FOTOĞRAFLAR:İHA

FOTOĞRAFLAR:İHA

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın mahalline gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Ekiplerin yaptığı müdahalenin ardından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

FOTOĞRAFLAR:İHA

FOTOĞRAFLAR:İHA

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.

İHA

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Son güncelleme: android-time 00:2602.11.2018
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