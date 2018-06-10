Kadıköy’de iftar düzenleyen AKP’li milletvekili aday adayına vatandaştan tepki geldi

AKP'den İstanbul 1. bölge milletvekili aday adayı olan Kadıköy Benim Platformu Başkanı Faruk İbrahim Özbek, iftar sonrası yaptığı konuşmada "Kadıköylülerin Ramazan'ı yok saymalarına inat,biz bu iftar sofralarını çoğaltarak kurmaya devam edeceğiz" dedi. Bunun üzerine iftar yapan vatandaşlar Özbek'e yoğun tepki gösterdi.

AKP’nin İstanbul 1. bölge milletvekili aday adayı ve Kadıköy Benim Platformu Başkanı olan Faruk İbrahim Özbek, düzenlenen iftar yemeği sonrasında yaptığı konuşmada Kadıköylülerin Ramazan’ı yok saydıklarını iddia etti ve “Kadıköylülerin Ramazan’ı yok saymalarına inat,biz bu iftar sofralarını çoğaltarak kurmaya devam edeceğiz” dedi. Bu konuşma üzerine vatandaşlar Özbek’e tepki gösterdi ve sözlerini geri almasını istedi. ADAY ADAYI OLMUŞTU Faruk İbrahim Özbek 24 Haziran seçimleri için AKP’den İstanbul 1. bölge milletvekili aday adayı olmuştu.