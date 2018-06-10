Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kadıköy’de iftar düzenleyen AKP’li milletvekili aday adayına vatandaştan tepki geldi

AKP'den İstanbul 1. bölge milletvekili aday adayı olan Kadıköy Benim Platformu Başkanı Faruk İbrahim Özbek, iftar sonrası yaptığı konuşmada "Kadıköylülerin Ramazan'ı yok saymalarına inat,biz bu iftar sofralarını çoğaltarak kurmaya devam edeceğiz" dedi. Bunun üzerine iftar yapan vatandaşlar Özbek'e yoğun tepki gösterdi.

android-time 23:25 10 Haziran 2018
Haberler Gündem
Kadıköy’de iftar düzenleyen AKP’li milletvekili aday adayına vatandaştan tepki geldi
AKP'den İstanbul 1. bölge milletvekili aday adayı olan Kadıköy Benim Platformu Başkanı Faruk İbrahim Özbek, iftar sonrası yaptığı konuşmada "Kadıköylülerin Ramazan'ı yok saymalarına inat,biz bu iftar sofralarını çoğaltarak kurmaya devam edeceğiz" dedi. Bunun üzerine iftar yapan vatandaşlar Özbek'e yoğun tepki gösterdi.

AKP’nin İstanbul 1. bölge milletvekili aday adayı ve Kadıköy Benim Platformu Başkanı olan Faruk İbrahim Özbek, düzenlenen iftar yemeği sonrasında yaptığı konuşmada Kadıköylülerin Ramazan’ı yok saydıklarını iddia etti ve “Kadıköylülerin Ramazan’ı yok saymalarına inat,biz bu iftar sofralarını çoğaltarak kurmaya devam edeceğiz” dedi.

Bu konuşma üzerine vatandaşlar Özbek’e tepki gösterdi ve sözlerini geri almasını istedi.

ADAY ADAYI OLMUŞTU

Faruk İbrahim Özbek 24 Haziran seçimleri için AKP’den İstanbul 1. bölge milletvekili aday adayı olmuştu.

akp-kadikoy
Son güncelleme: android-time 23:2910.06.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar