Kadıköy’de siyanürlü intihar!

Kadıköy’de eski Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu üyelerinden merhume Nejla Köker’in kızı ve Gensa Yönetim Kurulu Başkanı 45 yaşındaki Necla Köker evinde ölü olarak bulundu. Siyanürle intihar ettiği öne sürülen Gensa A.Ş.nin Yönetim Kurulu Başkanı olan 45 yaşındaki Necla Köker Kadıköy'de yalnız yaşıyordu.

İddialara göre, bir süre evinden dışarı çıkmayan Köker, apartman görevlisine erkek arkadaşı öne sürülen Rafet Selçuk A.’ya ulaştırması için bir mektup ve anahtar verdi.

İddialara göre, apartman görevlisinin ulaştırdığı mektupta siyanürle intihar edeceği ifadelerini gören Rafet Selçuk A. şoka girdi. Yaşadığı şoku atlatan Rafet Selçuk A. polis ekipleri itfaiye ve AFAD ekiplerine bilgi verdi.

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Olay yerine varan AFAD görevlileri ölçüm yapmak için binaya çıktı.Yapılan incelemede ölü bulunan kadının siyanürle intihar ettiği belirlendi.

BOŞLUKLARI BANTLA KAPATMIŞ

Evde yapılan incelemelerde Necla Köker'in intihar etmeden önce evinin kapılarının altlarını bantla kapattığını tespit eddildi. İddialara göre, Köker, intihar için kullandığı karışımın hava yoluyla sızarak komşularını etkileyip başka ölümlere yol açmaması için yapmış olabileceği öne sürüldü.

İlk tespitlerde intihar olarak tespit edilen olayla ilgili, olay yerine gelip inceleme yapan savcı ve polisin soruşturması devam ederken, genç kadının yaşadığı tiroid hastalığı ve bir buçuk yıl annesini kaybetmesi sonrasında bunalıma girdiği ve bir süreden beride evinden çıkmadığı öğrenildi. Necla Köker'in, intiharından önce Rafet Selçuk A.’ya yazdığı mektupta nelere yer verdiği bilinmezken, 20 Kasım 2015 ‘de vefat eden annesi Nejla Köker eski Cumhurbaşkanlığı Devler Denetleme Kurulu üyesi olduğu ortaya çıktı.

Gensa A.Ş.nin yönetim kurulu başkanlığını yapan ve kimya mühendisi olduğu öğrenilen Köker’in siyanüre kimya sektörüne uzak olmaması nedeniyle ulaşmış olabileceği değerlendiriliyor.