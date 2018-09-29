Kadın narkotik müdüründen ziraat mühendisine uyuşturucu operasyonu

Diyarbakır’da polis ekipleri zehir tacirlerine yönelik önemli bir operasyona imza attı. Kadın Emniyet Müdürü Nadire İnanç Karaca’nın başında bulunduğu Narkotik Polisi 111 kilo esrar ele geçirdi. Operasyonda Ziraat Mühendisi M.K. gözaltına alındı.

Uyuşturucu ile mücadelede başarılı operasyonlara imza atan Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü dün Ergani'de yeni bir operasyon düzenledi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ergani'de bir adreste uyuşturucu depolandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Konuyla ilgili teknik ve fiziki takip başlatıldı. Çalışmaların ardından operasyon kararı alındı. Şubenin başındaki kadın Emniyet Müdürü Nadire İnanç Karaca'nın İl Emniyet müdürü Tacettin Aslan'dan aldığı talimatla operasyon startı verildi.

OPERASYON STARTINI KADIN MÜDÜR VERDİ

Geçtiğimiz Temmuz ayında terfi alarak 3'üncü sınıf Emniyet Müdürü olan ve Narkotik Suçlarla Mücadele'nin başına getirilen Karaca'nın yönettiği operasyonda Özel harekat polisi de görev aldı. Telsiz anonsuyla “Can güvenliğinize öncelik gösterin” diyen Nadire İnanç Karaca'nın “Operasyon başlasın” talimatıyla ekipler araçlardan inerek adrese girdi. Baskın düzenlenen adresin kapısı koçbaşı ile kırıldı. Yapılan aramalarda ahırdan geçilerek ulaşılan bir odada çöp poşetlerine doldurmuş 111 kilo esrar ele geçirildi. Evde yapılan aramalarda ise 1 tabanca ve 1 tüfek bulundu Ziraat Mühendisi M.K. gözaltına alındı.

HİNT KENEVİRİ ÜRETTİ

Şüpheli ziraat mühendisinin ele geçirilen esrarı kendi ürettiği Hint kenevirinden imal ettiği iddia edildi. Yakalanan M.K.'nın Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.