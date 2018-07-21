‘Kadınlara cesaret ve umut vermek istiyoruz’

“BİZ” projesiyle hemcinslerine ilham olacaklar. Google ve YouTube Türkiye yeni bir projeye başladı: BİZ!.. Google Türkiye İletişim Direktörü Özlem Öz, amaçlarını başlıktaki gibi anlattı... “Siz de hikayenizi paylaşın, örnek olun” dedi.

“Dünyadaki en güçlü insanlar kimlerdir diye sorsalar; kendi başının çaresine bakmayı öğrenmiş kadınlardır derdim…”

Şair Cemal Süreya'ya katılmamak mümkün mü? Gerçekten de kadınlar, sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada kendi başlarının çaresine bakıyor artık! Ve kadınlar, en büyük desteği de kadınlardan görüyor. Kendi yolunda yürümüş, kendi hayatını inşa etmiş kadınlar, başka kadınlara da ilham veriyor. Google Türkiye ve YouTube Türkiye bu kapsamda yeni bir projeye başladı.

SİZ DE HİKAYENİZİ YAZIN

“BİZ” kadın hareketi kapsamında, Türkiye'de milyonlarca takipçisi olan ‘YouTuber'lar ülkenin dört köşesinden hayallerinin peşine düşen ve vazgeçmeyen kadın hikayeleri anlatacak. Eğer siz de kendinizi “o kadın kahramanlardan biri” olarak hissediyor, başka kadınlara cesaret ve umut vermek istiyorsanız; www.bizvazgecmeyenler.com internet adresine hikayenizi yazabilirsiniz. Bu projeyi, Google Türkiye İletişim Direktörü Özlem Öz ve projeye destek veren isimlerle konuştuk. İşte Öz'ün anlattıkları:

‘BU İŞTE YALNIZ DEĞİLİZ'

– Kutluyorum, gerçekten çok güzel bir işe imza attınız…

Bizler de çok heyecanlıyız. “BİZ”, bir dijital kadın hareketi. Bu coğrafyada yaşayan kadınların hikayelerini tüm ülkeyle paylaşma adına yola çıktık. Bu hikayelerin çalışan, üreten başka kadınlara umut ve cesaret vermesini istiyoruz. Bu yolculukta yalnız da değiliz. Youtube Platformu üzerinde etkisi büyük olan Refika Birgül, Merve Özkaynak, Rahşan Gülşan, İlker Gümüşoluk, Kalben bize çok destek oldular.

‘BU BİR HAREKET ÇAĞRISI'

– Peki nasıl derliyorsunuz bu kadın hikayelerini?

İnternet sitemiz üzerinden bize ulaşan öyküleri araştırıyoruz. Ayrıca YouTuber'larımızın tanıdığı isimler de var. Ekibimiz o kadınların bulundukları illere gidiyor ve çekimleri yapıyor. Bu kadınlar, her şeyden önce vazgeçmeyen kadınlar. Bu bir hareket çağrısı aynı zamanda. Kendinizin ya da çevrenizdeki kadınların hikayelerini anlatmaya değer buluyorsanız herkesi bizvazgecmeyenler.com internet sitemize davet ediyoruz.

Komedyen-YouTuber İlker Gümüşoluk: Onları kimse durduramaz

– İlker, projedeki tek erkek sensin. Bu kadın hikayeleri neden etkiledi seni?

Ortak özellikleri olumlu, çalışkan ve pes etmeyen karakterler olmaları. Ancak bugün bile takipçilerime bakıyorum, pek çok kadının profili gizli. “Neden?” diye sorduğumda ya tacizden korkuyor ya da ailesi veya sevgilisi öyle istiyor… Bunun da değişmesi gerek. Kadınlar da erkekler kadar özgür olabilmeli. Kadınlar desteklendiği ve bir araya geldiği zaman, kimse onları durduramaz.

– Senin de hayatını etkileyen BİZ kadınları var mı?

Var. Biri hiç pes etmeyen annem. Olaylar karşısında dik duran, asla boyun eğmeyen bir kadındır. Ben zorluklarla mücadele etmeyi annemden öğrendim. Diğeri halam. Özel bir oğlu vardı, senelerce ona baktı. Tüm hayatını başkalarının iyiliğine adadı. Ama bir tanıyın, dünyanın en hayat dolu, çalışkan, güler yüzlü kadınlarından biridir. Üçüncüsü de eşim. Ondan da hedefe kitlenip, yolundan şaşmamayı öğrendim.

Şef – YouTuber Refika Birgül: Vazgeçmeyenlerin öyküsü

– Neden bu projedesin?

Bundan 2000 yıl evvelki bereket tanrıçalarının Anadolu'sunda yaşıyoruz. Ben o kadın enerjisini çok hissediyorum bu topraklarda. Sosyolojik olarak da erkeklerin gücünün azaldığı, kadınların gücünün arttığı bir dönemdeyiz. Bu zor bir geçiş olacak, bunu görüyoruz. Her gün okuduğumuz kadının kolunu kanadını kıran haberler, cinayetler, şiddet, hep bu geçişin bir sonucu. Ama öte yandan bir de olağanüstü başarılar elde etmiş, kendi ışıklarına sahip çıkabilmiş, ayakları üzerinde duran, vazgeçmeyen kadınlar var. “BİZ” kadınları var. İşte biz asıl olarak o kadınları anlatmak istiyoruz. Ben kendimi YouTube'da yeniden buldum, dilerim hikayelerini paylaştığımız kadınlar için de böyle olur.

Moda tasarımcısı Zeynep Tosun: Bu dünyayı kadının gücü değiştirecek

– İlhamını hep Anadolu'dan alan, tasarımlarını tüm dünyanın takip ettiği bir modacısınız…

Koleksiyonlarımızın yüzde 90'ı Anadolu'da kadınların elinden çıkıyor ve hepsi de çok savaşçı kadınlar. Bartın'daki Hatice Ağaçkıran hoca ve ekibi bizim Anadolu'daki en kalabalık gücümüz. Bu ekip Lady Gaga'ya metal kırma gece elbisesini de hazırlayan ekip. Dünyayı kadınlar güzelleştiriyor, dünyayı değiştirecek olanlar da yine onlar. Buna kalpten inanıyorum.

Gazeteci, Vlogger Rahşan Gülşan: Heyecan verici bir proje

– Projenin yapım ve yönetmenliğini üstlendin…

Bu ülkede kadın olmak çok zor. Ben elimden geldiğince, kırılmış, örselenmiş, mutsuz kadınların hikayelerini anlatmaya çalıştım. “BİZ” projesi benim bu anlamda ilk büyük işim. Olumlu, hayatta kendine bir fark yaratmış ve böylece küçücük dünyasını büyütmüş, kocaman yapmış kadınları anlatacak olmak çok heyecan verici.

YouTuber Merve Özkaynak: Kadınların sesi olacağız

– Milyonlarca takipçine ne anlatacaksın bu projede?

3.5 yıldır bir YouTube kanalım var. Kendi işimin sahibi oldum YouTube sayesinde. Ve hiç farkında olmadan insanların hayatlarına dokunmaya başladım. Bana ulaşan kadınların dokunaklı hikayelerini bilseniz… Şimdi bu projeyle bu sessiz görünen kadınların başarılarının sesi olacağım.