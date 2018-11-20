‘Kadınlara oy vermem’ diyen ‘Uzay Profesörü’ne tepki yağıyor!

Yerel seçimlerde kadın adaylara oy vermeyeceğini söyleyen Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Karalı’ya kadın siyasetçilerden tepkiler gelmeye devam ediyor. MHP Konya Milletvekili Esin Kara “Ben milletvekiliyim, ev hanımlığımı da vekilliğimi de dört dörtlük yapıyorum” derken CHP Konya Kadın Kolları Başkanı Şerife Tunç ise “Hem çocuk yetiştiririz hem de çalışırız” diye konuştu. Konya’nın tek kadın belediye başkanı olan AKP’li Meram Belediye Başkanı Fatma Toru ise Karalı’nın skandal açıklamasına yorum yapmaktan kaçındı.

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Karalı, twitter hesabından yaptığı açıklamada “Aile hayatına yönelik bazı politikaları yanlış buluyorum. İyi bir çocuk yetiştirmek, iyi bir ev hanımı olmak bakan, başkan, başarılı bir iş kadını olmaktan elzemdir, seçimde kadınlara oy vermeyeceğim.” demiş, daha sonra gelen tepkiler üzerine de bu tweetini silmişti.

“AÇIKLAMA DEKANA HİÇ YAKIŞMADI”

MHP Konya Milletvekili Esin Kara, Dekan Karalı'nın sözlerine asla katılmadığını belirterek birçok kadınının mesleğini başarılı olarak yaptığını hatırlattı. Vekil Kara, “Kadın, erkeğin ne önünde ne de arkasında. Birçok kadın mesleğini başarılı olarak yapıyor. Bu açıklama dekana hiç yakışmadı. Ben milletvekiliyim, ev hanımlığımı da vekilliğimi de dört dörtlük yapıyorum” diye konuştu.

“TASVİP ETMİYORUZ”

CHP Konya Kadın Kolları Başkanı Şerife Tunç ise dekanın açıklamasına tepki göstererek, “Atatark'ün bize verdiği haklardan asla vazgeçmeyeceğiz” uyarısında bulundu. Tunç “Dekanın paylaşımını tasvip etmiyoruz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Amaçları, sosyal yaşamdan kadını uzaklaştırmak. Biz var olmaya devam edeceğiz, hem çocuk yetiştiririz hem de çalışırız.” dedi.

SUSMAYI TERCİH ETTİ

Konya'nın tek kadın belediye başkanı olan AKP'li Meram Belediye Başkanı Fatma Toru ise Dekan Karalı'nın skandal açıklamasına yorum yapmaktan kaçındı. Toru, “Yorum yapmak istemiyorum, zaten tweetlerini kaldırmış” diye konuştu.

“AYRIMCILIKLA MÜCADELE EDECEĞİZ”

Skandal yoruma bir tepki de CHP’nin en genç parti meclisi üyesi Gamze Pamuk Ateşli’den geldi. Sözcü’ye konuşan Ateşli “Sayın dekanın görüşleri bir akademisyene yakışmayacak derece ayrımcılık içermektedir. Memleketin asıl akademisyenleri mahkemesiz, savunmasız KHK ile işlerinden atılıp tüm özlük haklarından yoksun bırakılırken seslerini çıkarmayıp akademik kadrolarını düşünenler, bu ve benzerleri ile aynı ünvan ve koltukları işgal ediyor olmaktan hoşnut olsalar gerek. Bu zihniyete göre kadınlar yalnızca yemek yapar, çocuk bakar. Yönetim kademelerinde veya siyasette bulunamazlar. Kadınların hem başarılı kariyere sahip olup hem de özel yaşamlarını bir arada götürmelerinin önünde hiçbir engel yoktur. Bu zihniyete rağmen biz kadınlar; akademide, siyasette, çalışma yaşantısında ve toplumsal yaşamda aktif rol almaya, bizlere sunulan cinsiyetçi kalıp ve rollere sığmaksızın kadın kimliğimizle başarılı olmaya devam edeceğiz ve cinsiyetçi ayrımcılıkla mücadele edeceğiz” diye konuştu.