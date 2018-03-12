Kadınlardan kefenli, tabutlu ‘şiddet’ protestosu

İzmir'in Çiğli ilçesinde, kadına yönelik şiddeti protesto etmek isteyen CHP'li kadınlar kefen giydi, tabut taşıdı. Çiğli sokaklarında, erkek şiddetine kurban giden kadınların fotoğraflarıyla bir süre yürüyen partililer, kadına şiddetin son bulmasını istedi.

CHP Çiğli İlçe Kadın Kolları üyeleri, kadına yönelik şiddeti protesto etmek için sokağa çıktı. Bazı kadınlar, erkekler tarafından öldürülen kadınların cenazesini temsilen, tabut taşırken, bazıları kefen giydi. Yüzlerinde şiddetin izlerini taşıyan kadınlar, “Artık yeter, ölümleri durdurun” diye seslendi. CHP İlçe Başkanlığı binası önünde başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı´nda son buldu. Çiğli sokaklarında yürüyen kadınlara CHP Çiğli İlçe Başkanı Utku Gümrükçü de destek verdi. Halkın yoğun ilgisini çeken eylemde konuşan CHP Çiğli İlçe Başkan Yardımcısı Yeşim Koçhan, kadına şiddetin kaynağının kadını dışlayan, eve kapatmak isteyen gerici zihniyet ve bu zihniyetin geliştirdiği toplumsal atmosfer olduğunu söyledi. Türkiye üzerindeki karanlık bulutlar dağılmadan kadınların huzur bulamayacağını ifade eden Koçhan, şiddeti durdurmaları için yetkilileri acil önlem almaya davet etti. CHP´nin Kurtuluş Savaşı’yla Türkiye’yi özgürleştirenlerin partisi olduğuna değinen CHP Çiğli İlçe Başkanı Utku Gümrükçü ise insan hakları, demokrasi, adalet gibi toplumsal taleplerin hayata geçirilebilmesinin öncelikle kadının toplumsal hayatta hak ettiği yeri kazanmasıyla başlayacağını söyledi. (DHA)