Kadir gecesi bu gece mi? Kadir gecesi tam olarak ne zaman? 10 Haziran 2018

Kadir Gecesi, İslam güneşinin, Kuran meşalesinin dünyayı aydınlatmaya başladığı mübarek bir gecedir. İslam alemi büyük bir merakla Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı’nı bekliyor. Müslümanlar için en hayırlı ay sayılan Ramazan'ın bitmesine sayılı günler kalırken vatandaşlar Kadir Gecesi hangi güne denk geldiğini merak ediyor. Peki Kadir Gecesi ne zaman, bu gece mi?

Kadir Gecesi,İslam’ın en şerefli, en faziletli ve en ihtişamlı gecelerinden en başta gelenidir. Bu gece, kalbi Kuran nuru ve peygamber müjdesi ile parlayan, alnı secde izleri ile nurlanan müminler için af ve mağfiret gecesidir. Her yıl Ramazan Ayının 27. gecesi idrak edilen Kadir gecesi bu yıl hangi güne denk geliyor?

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayının 27. gecesinde Kadir Gecesi bu yıl, 10 Haziran Pazar günü idrak edilecek. İbadetlerine yön vermek isteyen vatandaşlarımızın Kadir Gecesini bugün ihya edecek. Müslümanlar, günahlarının affı için o gün ibadetlerini yerine getirecekler.

KADİR GECESİ NASIL DEĞERLENDİRİLMELİ?



“Kadir gecesinde bir defa, Kadir sûresini okumak, (başka zamanda) Kur”ân-ı kerîmi hatmetmekten daha sevâptır. Bu gece koyun sağma müddeti kadar namaz kılmak, ibâdet etmek, bir ay her geceyi ibâdetle geçirmekten daha kıymetlidir.”

Kadir Gecesinde dua sünnettir. Kadir Gecesi duaların kabul olunduğu mübarek anlardan biridir. Süfyan-ı Sevrî demiştir ki, o gece dua etmek, namaz kılmaktan daha sevaptır. Kur’ân okuyup da dua ederse güzel olur. Kur’an- Kerim nazil olmaya başladığı gece olan Kadir Gecesi’nde Kur’an okumak gerekir