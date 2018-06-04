Kadir Gecesi ne zaman? 2018 Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor? İşte yanıtı…

İslam aleminin en kutsal gecelerinden biri olan Kadir Gecesi ne zaman kutlanacak? Ramazan ayının son 3 günü içerisinde bulunan Kadir Gecesi 2018 hangi güne denk geliyor? Ramazanın son günleri yaklaşıyor. İşte Kadir Gecesi ne zaman sorusunun cevabı ve Kadir Gecesi'nin anlam ve önemi...

Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi 2018 hangi güne denk geliyor? soruları Ramazan’ın sonlarına doğru daha da merak edilmeye başladı. İşte Kadir Gecesi hangi dualar okunur? Hangi ibadetler yapılır? sorularının yanıtı ve ‘Bin aydan daha hayırlı' olarak bilinen Kadir Gecesi’nin anlamını ve önemini anlatan haberimiz…

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayının 27. gecesinde Kadir Gecesi bu yıl, 10 Haziran Pazar günü idrak edilecek. İbadetlerine yön vermek isteyen vatandaşlarımızın Kadir Gecesini bugün ihya edecek. Müslümanlar, günahlarının affı için o gün ibadetlerini yerine getirecekler.

KADİR GECESİNİN ÖNEMİ

Kadir Gecesi, Kur’an’ın vahiy yoluyla Peygamber Efendimize gönderilmeye başlandığı gecedir. Kadir gecesinden Mekke devrinde nazil olan ve Kur’an’ın doksan yedinci suresi olan beş ayetlik Kadr Suresi’nde bahsedilir. Bu surede Kur'an'ın indirildiği kadir gecesinden bahsedildiği için bu sureye Kadir Suresi denmiştir. Kadr, ‘azamet’ ve ‘şeref’ demektir. Kadir Suresinde Kur'an'ın kadir gecesinde indirildiğinden, kadir gecesinin bin aydan daha hayırlı olduğundan, kadir gecesinin rahmet ve berekete vesile olduğundan, bu sebeple insanlık için taşıdığı değerden bahsedilir.

KADİR GECESİ NE ŞEKİLDE DUA EDİLMELİ?

-Hz. Aişe bir gün Peygamberimize:

Ya Resullullah, Kadir Gecesi’ni bilirsem onda ne şekilde dua edeyim?

Şöyle buyurdu:

– Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa’fü anni. (Allah’ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.)

KADİR GECESİ NASIL DEĞERLENDİRİLMELİ?

“Kadir gecesinde bir defa, Kadir sûresini okumak, (başka zamanda) Kur”ân-ı kerîmi hatmetmekten daha sevâptır. Bu gece koyun sağma müddeti kadar namaz kılmak, ibâdet etmek, bir ay her geceyi ibâdetle geçirmekten daha kıymetlidir.”

Kadir Gecesinde dua sünnettir. Kadir Gecesi duaların kabul olunduğu mübarek anlardan biridir. Süfyan-ı Sevrî demiştir ki, o gece dua etmek, namaz kılmaktan daha sevaptır. Kur’ân okuyup da dua ederse güzel olur. Kur’an- Kerim nazil olmaya başladığı gece olan Kadir Gecesi’nde Kur’an okumak gerekir.