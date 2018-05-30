Kadir Gecesi ne zaman hangi tarihte? İşte Kadir Gecesi 2018’de hangi güne denk geliyor sorusunun cevabı…

Müslüman aleminin en mübarek gecelerinden biri olan Kadir Gecesi, ramazan ayının son 3 günü içerisinde bulunuyor. Ramazanın hızla ilerlerken, ramazanın son günleri de yaklaşıyor islam alemi bir yandan üzülürken bir yandan da Kadir Gecesi'nin gelişine seviniyor. İşte Kadir Gecesi ne zaman sorusunun cevabı...

En mübarek gecelerden sayılan Kadir Gecesi yaklaşıyor. Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi hangi dualar okunur? Hangi ibadetler yapılır? Türkiye’de ve dünyada milyarlarca insan Kadir Gecesi, ibadetlerini yerine getirecek. Özellikle ülkemizde Kadir Gecesi’nin olduğu gün, daha çok insan oruç tutuyor, teravih namazları için camiler daha fazla doluyor.

‘Bin aydan daha hayırlı’ olarak bilinen Kadir Gecesi ne zaman?

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayının 27. gecesinde Kadir Gecesi bu yıl, 10 Haziran Pazar günü idrak edilecek. İbadetlerine yön vermek isteyen vatandaşlarımızın Kadir Gecesini bugün ihya edecek. Müslümanlar, günahlarının affı için o gün ibadetlerini yerine getirecekler.

KADİR GECESİNİN ÖNEMİ

Kadir Gecesi, Kur'an'ın vahiy yoluyla Peygamber Efendimize gönderilmeye başlandığı gecedir. Kadir gecesinden Mekke devrinde nazil olan ve Kur'an'ın doksan yedinci suresi olan beş ayetlik Kadr Suresi'nde bahsedilir. Bu surede Kur’an’ın indirildiği kadir gecesinden bahsedildiği için bu sureye Kadir Suresi denmiştir. Kadr, ‘azamet' ve ‘şeref' demektir. Kadir Suresinde Kur’an’ın kadir gecesinde indirildiğinden, kadir gecesinin bin aydan daha hayırlı olduğundan, kadir gecesinin rahmet ve berekete vesile olduğundan, bu sebeple insanlık için taşıdığı değerden bahsedilir.

KADİR GECESİ NE ŞEKİLDE DUA EDİLMELİ?

-Hz. Aişe bir gün Peygamberimize:

Ya Resullullah, Kadir Gecesi'ni bilirsem onda ne şekilde dua edeyim?

Şöyle buyurdu:

– Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni. (Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.)

KADİR GECESİ NASIL DEĞERLENDİRİLMELİ?

“Kadir gecesinde bir defa, Kadir sûresini okumak, (başka zamanda) Kur”ân-ı kerîmi hatmetmekten daha sevâptır. Bu gece koyun sağma müddeti kadar namaz kılmak, ibâdet etmek, bir ay her geceyi ibâdetle geçirmekten daha kıymetlidir.”

Kadir Gecesinde dua sünnettir. Kadir Gecesi duaların kabul olunduğu mübarek anlardan biridir. Süfyan-ı Sevrî demiştir ki, o gece dua etmek, namaz kılmaktan daha sevaptır. Kur'ân okuyup da dua ederse güzel olur. Kur'an- Kerim nazil olmaya başladığı gece olan Kadir Gecesi'nde Kur'an okumak gerekir.