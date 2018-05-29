Kadir Gecesi ne zaman? Ramazan Bayramı ayın kaçında? Mübarek Ramazan Bayramı ve Kadir Gecesi merak edilenleri…

Ramazan ayına eriştik ve Ramazan ilerlerken Kadir Gecesi ne zaman sorusu İslam alemi tarafından merak ediliyor. İçinde bulunduğumuz Ramazan Ayının bitiminde kutlayacağımız Ramazan Bayramı ne zaman? Kadir Gecesinin tarihi ve bayram tatili planlarının önceden şekillendirmek isteyenler, Ramazan Bayramı ne zaman kutlanacak ve kaç gün tatil olacak sorusunun cevaplarının haberimizde bulabilir...

Ramazana eriştik bayram yaklaşıyor ve Kadir Gecesi ne zaman, Ramazan Bayramı ne zaman kutlanacak gibi sorular merak konusu oluyor. Ramazanda Kadir Gecesi en merak edilen tarihleriden biri olarak dikkat çekiyor. Ramazan ayının 27. gecesinde Kadir Gecesi bu yıl, 10 Haziran Pazar günü idrak edilecek. İbadetlerine yön vermek isteyen vatandaşlarımızın Kadir Gecesini bugün ihya edecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı’nın ilk günü 15 Haziran Cuma günü olacak. Arefe günüyle birlikte toplam üç buçuk gün sürecek olan Ramazan Bayramı, 17 Haziran Pazar günü sona erecek. İşte, bayramın takvim bilgileri;

– 14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe günü) resmi tatil

– 15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma günü) resmi tatil

– 16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi günü)

– 17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar günü)

KADİR GECESİ NASIL DEĞERLENDİRİLMELİ?

* Kur’ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur’ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah’a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

* Üzerinde namaz borcu olanlarin nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar. Süfyan-i Sevri: “Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur’an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir” demiştir (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313).

* Peygamber Efendimiz (sas)’e salât ü selâmlar getirilmeli; O’nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

* Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah’ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

* Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

* Mü’minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

* Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

* Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.