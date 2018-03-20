Kadir Topbaş’ın teleferik projesi hayata geçiyor

Yıllardır İstanbul’un gündeminde olan eski İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın teleferik projelerinden biri hayata geçiyor. Büyükçekmece Sahili ile TÜYAP arasında yapılacak teleferik hattı projesinin ihalesi tamamlandı

İstanbul'un trafiğine çözüm bulmak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen 10 teleferik projesinden biri olan Büyükçekmece Sahili-TÜYAP teleferik hattı için düğmeye basıldı. Metro İstanbul A.Ş tarafından 6 Mart 2018'de “Hizmet Alımı” ihalesi düzenlendi. Tahmini bedeli 112 bin 500 lira olan ihaleye 3 teklif sunuldu. İhaleyi 80 bin lira teklif sunan Ankaralı firma Ser-Se Teleferik Lokantacılık Gıda İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kazandı. Firma ile 12 Mart 2018'de sözleşme imzalandı. Ser-Se Teleferik İstanbul'da daha önce Pierre Loti, Rumelihisarı, Boğaziçi ve Çamlıca teleferik projelerini çizmişti.

8 DAKİKAYA İNECEK

Büyükçekmece Sahil- TÜYAP teleferik hattı 2,5 kilometre 2 istasyondan oluşacak. Hat tamamlandığında Büyükçekmece ile Tüyap arası 8 dakikaya inecek. İBB'ye ait teleferik projelerinden biri olan Büyükçekmece Sahili-TÜYAP hattı en son, görevinden istifa eden eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından 16 Nisan referandum çalışmaları sırasında Büyükçekmece halkına “müjde” olarak açıklanmıştı. Topbaş, geçtiğimiz yıl mart ayında Büyükçekmece sahilinden TÜYAP'a kadar 2.5 kilometrelik bir teleferik çalışmaları olduğunu belirterek “Geldiniz bir metrobüsle veya metroyla sahile ineceksiniz, hemen teleferikle inip evinize gideceksiniz. Bu çalışmaların projeleri bitti, artık ihale aşamalarına doğru giriyoruz” demişti.

10 TELEFERİK PROJESİNDEN BİRİ

10 teleferik projesinden biri olan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Çamlıca’da yaptırdığı camiye yolcu taşıması planlanan 10 kilometrelik Mecidiyeköy-Çamlıca teleferik projesi 2016 yılında İBB Meclisi tarafından iptal edilmişti. Planlanan diğer teleferik projeleri de şöyleydi: “Eyüp-Miniatürk, Miniatürk-Alibeyköy, Rumelihisarüstü-Aşiyan, Sultanbeyli-Karlıtepe, Kayışdağı, D-100-Aydos, Adalar-Lunapark, Kınalıada ve Büyükçekmece-TÜYAP.”