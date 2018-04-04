Kadro beklerken işten çıkarılan işçiler oturma eylemine başladı

Ataşehir Belediyesi’nde kadroya geçmek için başvuru yapan 100'den fazla taşeron işçi güvenlik soruşturması sonuçları gerekçe gösterilerek işten çıkarıldı. 2 Nisan'da başlayan işten çıkarmalar devam ederken işlerini geri isteyen işçiler belediye önünde oturma eylemine başladı. "İşimiz ve ekmeğimiz için oturma eylemine başladık." diyen işçiler İşlerine iade edilene kadar eyleme devam edeceklerini açıkladı.

CHP’li İstanbul Ataşehir Belediye’si kadroya geçmek için bekleyen yüzden fazla işçinin güvenlik soruşturması gerekçesiyle işten atılmasıyla çalkalanıyor. Aylar önce bir güvenlik soruşturması geçiren, daha sonra sınava giren ve sınavı da geçen işçiler, kadro beklerken ikinci bir güvenlik soruşturması nedeniyle işlerinden oldu. 2 Nisan’da işçilere tebliği edilmeye başlanan işten çıkarmalarla şimdiye kadar yüzden fazla kişinin işine son verildi.

Belediye yönetimi işten çıkarmalarla ilgili sorumluğun kendilerinde olmadığını ifade etse de işlerini geri isteyen işçiler belediye önünde oturma eylemine başladı. Bu sabah eyleme başlayan işçiler, “İşimiz ve ekmeğimiz için belediye önünde oturma eylemine başladık. İşimize iade edilmeden kalkmıyoruz, direne direne kazanacağız!” dedi.